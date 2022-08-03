Акинфеев: «Хочу как можно дольше продержаться в футболе, потому что кайфую от него»
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, насколько сильно последствия травм повлияли на его подвижность. 36-летний россиянин отметил, что у него были достаточно тяжелые повреждения.
«Конечно, влияют, — сказал Акинфеева в интервью пресс-службе сборной России. — Человек не молодеет даже без повреждений. Это Роналду или Месси пока возраста не замечают, тренируются и обыгрывают всех. Травмы у меня были достаточно тяжелые. Есть артроз, еще что-то. Но ты должен с этим справляться. Если ты поставил себе цель играть в футбол, то не должен смотреть на какие-то старые или новые травмы».
Вратарь отметил, что у него есть дискомфорт и периодически присутствует усталость.
«Меня же ничего не заставляет продлевать контракт. Это не ради денег. Я люблю футбол, дышу футболом. Иногда с утра еле разгибаешься, когда встаешь с кровати. Но походишь 3-4 минуты и все, пришел в себя и поехал на тренировку. Это смысл моей жизни. Хочу как можно дольше продержаться в футболе, потому что кайфую от него», — сказал он.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Вратарь шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России и один раз — Кубок УЕФА. Также он выступал за сборную России с 2003 по 2018 год, в составе которой завоевал бронзовые медали чемпионата Европы — 2008, а также дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0