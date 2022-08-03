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Акинфеев: «Хочу как можно дольше продержаться в футболе, потому что кайфую от него»

Акинфеев рассказал, насколько сильно последствия травм повлияли на его подвижность
Карен Саркисян
Корреспондент
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, насколько сильно последствия травм повлияли на его подвижность. 36-летний россиянин отметил, что у него были достаточно тяжелые повреждения.

«Конечно, влияют, — сказал Акинфеева в интервью пресс-службе сборной России. — Человек не молодеет даже без повреждений. Это Роналду или Месси пока возраста не замечают, тренируются и обыгрывают всех. Травмы у меня были достаточно тяжелые. Есть артроз, еще что-то. Но ты должен с этим справляться. Если ты поставил себе цель играть в футбол, то не должен смотреть на какие-то старые или новые травмы».

Вратарь отметил, что у него есть дискомфорт и периодически присутствует усталость.

«Меня же ничего не заставляет продлевать контракт. Это не ради денег. Я люблю футбол, дышу футболом. Иногда с утра еле разгибаешься, когда встаешь с кровати. Но походишь 3-4 минуты и все, пришел в себя и поехал на тренировку. Это смысл моей жизни. Хочу как можно дольше продержаться в футболе, потому что кайфую от него», — сказал он.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Вратарь шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России и один раз — Кубок УЕФА. Также он выступал за сборную России с 2003 по 2018 год, в составе которой завоевал бронзовые медали чемпионата Европы — 2008, а также дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.

Источник: https://youtu.be/crDwoir9or0
Игорь Акинфеев
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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