Акинфеев: «Хочу как можно дольше продержаться в футболе, потому что кайфую от него»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, насколько сильно последствия травм повлияли на его подвижность. 36-летний россиянин отметил, что у него были достаточно тяжелые повреждения.

«Конечно, влияют, — сказал Акинфеева в интервью пресс-службе сборной России. — Человек не молодеет даже без повреждений. Это Роналду или Месси пока возраста не замечают, тренируются и обыгрывают всех. Травмы у меня были достаточно тяжелые. Есть артроз, еще что-то. Но ты должен с этим справляться. Если ты поставил себе цель играть в футбол, то не должен смотреть на какие-то старые или новые травмы».

Вратарь отметил, что у него есть дискомфорт и периодически присутствует усталость.

«Меня же ничего не заставляет продлевать контракт. Это не ради денег. Я люблю футбол, дышу футболом. Иногда с утра еле разгибаешься, когда встаешь с кровати. Но походишь 3-4 минуты и все, пришел в себя и поехал на тренировку. Это смысл моей жизни. Хочу как можно дольше продержаться в футболе, потому что кайфую от него», — сказал он.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Вратарь шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России и один раз — Кубок УЕФА. Также он выступал за сборную России с 2003 по 2018 год, в составе которой завоевал бронзовые медали чемпионата Европы — 2008, а также дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.