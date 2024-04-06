Агент Щенникова: «Вероятность завершения карьеры очень высокая»

Агент Сергей Пушкин, клиентом которого является бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников, заявил, что в скором времени игрок может завершить карьеру.

«Официально про завершение карьеры Георгий не говорил, полное понимание будет к маю. Он тренируется, но вероятность завершения карьеры очень высокая. Как обстоят дела с бизнесом? Нормально. Я не имею права разглашать, сколько он заработал, но Щенников чувствует себя вполне комфортно, думаю, не хуже, чем в футболе», — цитирует агента «РБ Спорт».

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего за красно-синих 32-летний игрок провел 367 матчей, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.