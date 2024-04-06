Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:10

Стрепетов: «Уверен, Семак поставит основных игроков на матч с «Балтикой»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Балтикой».

Игра пройдет 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Алексей Сухой.

«Зениту» надо сделать задел в таблице, у него в следующем туре игра с «Краснодаром». Уверен, Семак поставит основных игроков на матч с «Балтикой», не будет никаких экспериментов. Единственная позиция, которая вызывает у многих вопросы, — опытный Артур или молодой Педро? Может, еще вратарская: Адамов или Кержаков? Все остальные места расписаны, выйдут на поле те, кому больше доверяет главный тренер», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка. «Балтика» идет 15-й (17 очков).

 

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
2
Читайте также
Подоляка назвал олимпийского чемпиона Садулаева униженкой
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
Челябинск скис и проснулся лишь в концовке, а Ярославль в шаге от финала. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
«Ростов» — «Сочи»: видео голов
«Ростов» — «Сочи»: ничья после первого тайма
«Динамо» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча
«Ростов» — «Сочи»: Роналдо забил первый гол в РПЛ и отпраздновал в стиле Роналду
«Ростов» — «Сочи»: гости вышли вперед после ошибки Сако
«Ростов» — «Сочи»: Роналдо сбил с ног бокового судью
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Медведева: «Общения с «Ростовом» по контракту не было»

Агент Щенникова: «Вероятность завершения карьеры очень высокая»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости