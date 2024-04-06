Стрепетов: «Уверен, Семак поставит основных игроков на матч с «Балтикой»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Балтикой».

Игра пройдет 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Алексей Сухой.

«Зениту» надо сделать задел в таблице, у него в следующем туре игра с «Краснодаром». Уверен, Семак поставит основных игроков на матч с «Балтикой», не будет никаких экспериментов. Единственная позиция, которая вызывает у многих вопросы, — опытный Артур или молодой Педро? Может, еще вратарская: Адамов или Кержаков? Все остальные места расписаны, выйдут на поле те, кому больше доверяет главный тренер», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка. «Балтика» идет 15-й (17 очков).