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Судейство

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«Пари НН» — «Краснодар»: за что Юран требовал удалить Черникова? Объясняем, что случилось

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Единоборство Виктора Александрова и Александра Черникова.

На 55-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Краснодар» (3:4) на дальней от скамеек запасных бровке произошло единоборство Виктора Александрова и Александра Черникова.

Случилось это около второго ассистента судьи Михаила Иванова — он дал сигнал судье флажком, был назначен штрафной удар в сторону ворот гостей.

В том моменте Александров, сидя на газоне, попытался выбить мяч, а Черников постарался отобрать его у соперника. В результате произошел контакт бутсы краснодарца с левой ногой нижегородца.

Возможно, это был тычок носком бутсы или же небольшой наступ. В любом случае это не нарушение правил, наказуемое вынесением предупреждения. Тем более второго предупреждения, за которым следует удаление. Так это выглядело в ходе матча во время телетрансляции.

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран считал иначе, о чем в оригинальной форме сказал резервному судье Игорю Панину.

Сергей Юран
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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ЦСКА – Факел
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