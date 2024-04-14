Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:38

Агент Миранчука: «Антон на 99 процентов покинет «Локомотив» летом»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антон Миранчука, рассказал о будущем своего клиента.

«С Антоном ситуация следующая: 99 процентов, что нам придется принять одно из предложений от других клубов и уйти из «Локомотива» летом свободным агентом. Объясню почему. «Локо» сейчас находится в непростой бюджетной истории после немецкого периода, Соглашаться на двойное понижение — тяжело, поэтому добавить что-то еще мне сложно.

Мы сейчас ведем переговоры с клубами чемпионата Турции, Франции, Италии», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

Миранчук является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников 28-летний хавбек провел 210 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 33 результативные передачи. Вместе с красно-зелеными он стал чемпионом России в сезоне-2017/18. Также хавбек 4 раза выигрывал Кубок России и 1 раз Суперкубок страны. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Контракт футболиста заканчивается 30 июня 2024 года.

Московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 23 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
2
0
Читайте также
12 апреля в Москве прошло шоу Этери Тутберидзе
Хет-трик Кузьменко принес «Калгари» победу над «Анахаймом»
Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
В Одесской области произошел пожар на энергетическом объекте
В Иране сочли завершенным ответ Израилю
Популярное видео
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Оренбурге» высказались о победе над «Пари НН»: «Довольны результатом. Но могли забивать еще»

Спортдир «Оренбурга» — о травме Обухова: «Сегодня-завтра сделаем МРТ. Хотелось бы, чтобы все обошлось»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости