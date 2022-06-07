Агент Обухова заявил, что форвард не собирается уходить из «Оренбурга»

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова заявил, что футболист не собирается покидать команду.

«У Обухова действующий долгосрочный контракт с «Оренбургом». Клуб вышел в РПЛ, и Владимир продолжит выступать за команду. Были ли у него предложения от клубов премьер-лиги? Нет, ничего не было. Даже если бы что-то было, то, навряд ли мы бы стали их рассматривать. Руководство хорошо относится к Владимиру, его ценит главный тренер команды. Уходить нет никакого смысла», — приводит «РБ Спорт» слова Обухова.

Обухов выступает за «Оренбург» с января 2022 года. В сезоне-2021/22 он забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за команду.

«Оренбург» обыграл «Уфу» (4:3 по сумме двух встреч) в стыковых матчах и вышел в РПЛ.