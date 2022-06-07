Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Шамиля Газизова о будущем игрока.

«У Гамида действующий контракт с «Уфой». Он официально не может вести переговоры. Все остальные вопросы к клубу. Мы еще весной говорили о том, что хотели бы поменять клуб. Вне зависимости от того, останется ли «Уфа» в РПЛ. Было желание поменять клуб. В этом вопросе со стороны руководства было понимание. О конкретных разговоров мне ничего неизвестно. У нас есть желание сменить клуб, но одного желания мало», — сказал Агаларов «СЭ».

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что нападающий Гамид Агаларов, скорее всего, уйдет из клуба в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ.