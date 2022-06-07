Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:43

Отец Агаларова — о словах Газизова: «Мы еще весной говорили, что хотели бы поменять клуб»

Отец Агаларова отреагировал на слова Шамиля Газизова о будущем игрока
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Шамиля Газизова о будущем игрока.

«У Гамида действующий контракт с «Уфой». Он официально не может вести переговоры. Все остальные вопросы к клубу. Мы еще весной говорили о том, что хотели бы поменять клуб. Вне зависимости от того, останется ли «Уфа» в РПЛ. Было желание поменять клуб. В этом вопросе со стороны руководства было понимание. О конкретных разговоров мне ничего неизвестно. У нас есть желание сменить клуб, но одного желания мало», — сказал Агаларов «СЭ».

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что нападающий Гамид Агаларов, скорее всего, уйдет из клуба в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Гамид Агаларов
ФК Уфа
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
У «Уфы» и «Рубина» есть шанс избежать вылета в ФНЛ? В РФС раскрыли, у каких клубов РПЛ проблемы с лицензированием
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Клаудиньо назван лучшим игроком «Зенита» в сезоне 2021/22 по версии болельщиков
Ребров рассказал, зачем «Спартак» купил Свинова
РПЛ, таблица переходов: куда пойдет Дзюба, кто из легионеров «Спартака» уедет?
Ребров — о судействе: «ВАР очень редко был на нашей стороне»
Ребров: «Ваноли — человек эмоциональный. Иногда думаешь, как бы тебе сейчас не досталось»
Гендиректор «Факела» Асхабадзе: «Работы ведутся, замечания устраняются, контракты подписаны»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент тренера Йокановича опроверг информацию о переговорах с московским «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости