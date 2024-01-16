Агент Набабкина: «Никто не знает, станет ли этот сезон последним в карьере Кирилла»

Агент Арсен Минасов, представляющий интересы защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, прокомментировал возможное завершение его клиентом футбольной карьеры.

«Никто не знает, станет ли этот сезон последним в карьере Кирилла. В ЦСКА существует такое правило, что после определенного возраста с ветеранами клуба в конце сезона подписывается однолетний контракт. Как будет дальше, пока сказать не могу. Кирилл — опытный парень, поэтому, думаю, с восстановлением у него полный порядок. Единственное, немного после микротравм или небольших повреждений чуть больше времени требуется. А так у Кирилла все нормально, потому что он большой профессионал и очень трепетно следит за своим здоровьем», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Контракт 36-летнего защитника рассчитан до 30 июня 2024 года. Набабкин — трехкратный чемпион России, обладатель трех Кубков и трех Суперкубков страны. В этом сезоне он провел за московский клуб 19 матчей и отдал 1 результативную передачу.