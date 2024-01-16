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Сегодня, 14:00

ЦСКА предложил 5 миллионов евро за игрока «Фамаликана» Риччели

Алина Савинова
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ЦСКА добился определенного успеха в переговорах с «Фамаликаном» по поводу перехода защитника Риччели, сообщает Record.

По информации источника, московский клуб сделал по бразильскому футболисту предложение в размере 5 миллионов евро и близок к завершению сделки по нему.

Риччели выступает за «Фамаликан» с лета 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2027 года.

ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 18 матчей.

Источник: https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-betclic/famalicao/detalhe/cska-moscovo-da-5-m-por-riccieli?ref=Mercado_DestaquesPrincipais
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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