ЦСКА предложил 5 миллионов евро за игрока «Фамаликана» Риччели

ЦСКА добился определенного успеха в переговорах с «Фамаликаном» по поводу перехода защитника Риччели, сообщает Record.

По информации источника, московский клуб сделал по бразильскому футболисту предложение в размере 5 миллионов евро и близок к завершению сделки по нему.

Риччели выступает за «Фамаликан» с лета 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2027 года.

ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 18 матчей.