Агент Джикии: «По Георгию есть масса звонков, но его приоритет — остаться в «Спартаке»

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о будущем игрока.

«Интерес от «Краснодара» и клубов Турции? От «Краснодара» никто не выходил, Хашиг тоже молчал (генеральный директор клуба). Если бы что-то было серьезное, мы бы поговорили, но разговора не было. Возможно, он входит в шорт-листы скаутов и тренеров. По Джикии были и есть масса звонков и предложений. Мы работаем и рассматриваем их. Решение будет принимать сам Георгий. В конце чемпионата станет известно, где Джикия продолжит карьеру. Напомню еще раз, что приоритетом является остаться в «Спартаке». Джикия — лидер и капитан команды, человек с большой буквы», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Действующий контракт 30-летнего защитника со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона. Джикия выступает за красно-белых с 2017 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.