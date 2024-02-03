Генеральный директор «Пари НН» назвал цель команды на вторую половину сезона

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» назвал цель команды в чемпионате после зимней паузы.

«Побеждать в каждом матче, выгрызать победу всеми силами. Для этого в зимнее трансферное окно мы усиливаемся. Главное — работа здесь и сейчас, без какой-то суперцели быть на каком-то месте в таблице. Если мы будем побеждать в каждом матче, будет так, как выгодно нам», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После 18 туров «Пари НН» с 24 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.