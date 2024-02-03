Канчельскис — о новой книге: «Напишу о возвращении в РПЛ, где расскажу, как я столкнулся с жуликами»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что в скором времени начнет работу над написанием новой книги.

«Уже скоро начну писать третью книгу «Андрей Канчельскис. Возвращение в Россию», где будет описана вся действительность нашего футбола. В этой работе отмечу свое возвращение в РПЛ, где расскажу о том, как я столкнулся с жуликами, проходимцами и негодяями нашего футбола. Это автобиография, все основано на реальных событиях. Будут как футбольные, так и околофутбольные и нефутбольные темы», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Ранее Канчельскис написал две книги: «Kanchelskis» (1995) и «Моя география» (2002).