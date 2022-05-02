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Агент рассказал о состоянии здоровья Баринова. Он не смог доиграть матч с «Зенитом»

Агент Баринова рассказал о состоянии здоровья полузащитника «Локомотива»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Баринов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в интервью «СЭ» рассказал о состоянии здоровья 25-летнего футболиста. Баринов не смог доиграть матч с «Зенитом» в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ (1:3).

«Дима испытывал дискомфорт после мартовского сбора национальной команды. Если помните, он получил повреждение в тренировочной игре с молодежкой. В матче с «Зенитом» Дима почувствовал болевые ощущения, поэтому заменился. Сейчас пройдет курсе лечения, а дальше будет видно. Но ничего серьезного, рабочий момент», — сказал агент «СЭ».

В текущем сезоне на счету Баринова 28 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и две голевые передачи.

Железнодорожники идут на шестом месте в турнирной таблице после 26 матчей, набрав 41 очко.

4 мая москвичи сыграют на выезде с «Краснодаром» в перенесенном матче 19-го тура.

Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
3
2
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
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Краснодар – Ростов
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Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
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1.05 19:00
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