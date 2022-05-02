Агент рассказал о состоянии здоровья Баринова. Он не смог доиграть матч с «Зенитом»

Агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в интервью «СЭ» рассказал о состоянии здоровья 25-летнего футболиста. Баринов не смог доиграть матч с «Зенитом» в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ (1:3).

«Дима испытывал дискомфорт после мартовского сбора национальной команды. Если помните, он получил повреждение в тренировочной игре с молодежкой. В матче с «Зенитом» Дима почувствовал болевые ощущения, поэтому заменился. Сейчас пройдет курсе лечения, а дальше будет видно. Но ничего серьезного, рабочий момент», — сказал агент «СЭ».

В текущем сезоне на счету Баринова 28 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и две голевые передачи.

Железнодорожники идут на шестом месте в турнирной таблице после 26 матчей, набрав 41 очко.

4 мая москвичи сыграют на выезде с «Краснодаром» в перенесенном матче 19-го тура.