Юрий Семин рассказал, почему «Зенит» может перестать доминировать в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал «Спорту День За Днем», при каких условиях может прекратиться доминирование «Зенита» в чемпионате России.

— Что может прервать гегемонию «Зенита»?

— Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет.

— Вы были последним тренером, кто брал золото до Сергея Семака. В чем тогда «Локо» оказался сильнее?

— В первую очередь правильный подбор игроков. Правильные тренировочные работы на протяжении года и единство в клубе.

— Если бразильцы уедут из «Зенита», продолжит ли он доминировать?

— «Если» сейчас неуместно. Значит, на их место придут другие. Если клуб не ошибется в их замене, значит, будет хорошее продолжение

Семин с «Локомотивом» становился чемпионом России в 2002, 2004 и 2018 годах.

Ранее «Зенит» в 27-м туре Тинькофф РПЛ обыграл железнодорожников (3:1) и досрочно оформил чемпионство в 4-й раз подряд.