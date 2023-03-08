Агент: «Барач играет очень здорово в «Остенде», но он хотел бы вернуться в Россию»

Агент Стипе Лапич, представляющий интересы хорватского защитника Матео Барача, рассказал об адаптации футболиста в «Остенде».

«Барач играет очень здорово, его очень ценят в «Остенде». Когда он только пришел в клуб, то был не готов, и в этом Матео согласился с тренером. Ему нужно было потренироваться 2-3 недели, чтобы догнать остальных. Он занимался дополнительно и сейчас уже выходит с первых минут. Ему все нравится, но и в России для Барача все было на топ-уровне, его все устраивало в «Крыльях Советов». Он до последнего момента думал, уйти или нет. Потом сел с тренером и объяснил, что если будет играть во всех матчах, то останется, если нет, то лучше поехать на полгода в аренду. Он просто хотел больше игровой практики», — приводит «РБ Спорт» слова Лапича.

Также он ответил на вопрос, готов ли Барач летом вернуться в «Крылья Советов».

«Конечно! Он хотел бы вернуться в Россию», — добавил агент.

В текущем сезоне хорватский футболист провел 12 матчей в составе «Крыльев Советов». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.