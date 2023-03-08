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В контракте Сперцяна с «Краснодаром» прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро

Алина Савинова
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В контракте полузащитника Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром» прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, с большей долей вероятности 22-летний футболист перейдет в другой клуб летом 2023 года. К игроку давно проявляют интерес европейские команды. Однако на данный момент футболист полностью сосредоточен на выступлении за «Краснодар». Отмечается, что до лета ни одно предложение не будет им рассмотрено.

В текущем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-kontrakte-spertsyana-propisana-summa-otstupny-h-v-razmere-15-mln-evro-krasnodar-gotov-rasstat-sya-s-igrokom-letom/
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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