В контракте Сперцяна с «Краснодаром» прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро

В контракте полузащитника Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром» прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, с большей долей вероятности 22-летний футболист перейдет в другой клуб летом 2023 года. К игроку давно проявляют интерес европейские команды. Однако на данный момент футболист полностью сосредоточен на выступлении за «Краснодар». Отмечается, что до лета ни одно предложение не будет им рассмотрено.

В текущем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 18 туров.