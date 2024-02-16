Адвокат рассказал, как могут экстрадировать Промеса из России

Известный российский адвокат Максим Пашков рассказал «СЭ», как нападающего «Спартака» Квинси Промеса могут экстрадировать из России, если признают виновным.

— Каков механизм в случае Промеса?

— Приговор должен вступить в законную силу. В Россию по международным каналам должен поступить запрос об экстрадиции. Дальше компетентные органы примут соответствующее решение, которое может быть обжаловано в судебном порядке, и российский суд будет решать, законно ли решение об экстрадиции или нет.

— То есть Квинси может бороться за свободу еще и в России?

— Человек имеет право обжаловать решение о выдаче, если таковое состоится. Суд будет решать, стоит его выдавать или нет, соблюдены ли права подсудимого.