Адвокат рассказал, могут ли Промесу дать российский паспорт

Известный российский адвокат Максим Пашков рассказал «СЭ», могут ли Промесу дать российский паспорт, несмотря на судимости.

— Есть мнение: если Промес подал заявление на российское гражданство, это уменьшает шансы на экстрадицию. Это так?

— В принципе, да. Во-первых, это затяжка времени. Подача заявления сильно замедляет вопрос рассмотрения любых экстрадиций, так как речь идет о потенциальном гражданине России. Во-вторых, получение российского гражданства аннулирует все шансы на экстрадицию. Конституция запрещает выдавать наших граждан.

Правда, жизненное пространство для Промеса, скорее всего, сократится до 1/6 части суши Земли. Но, думаю, ему этого хватит для жизни.

— Насколько российское государство готово выдавать гражданство людям с, по сути, двумя приговорами?

— На это могут закрыть глаза. Отказать по этой причине в получении гражданства — право страны, но не обязанность на законодательном уровне.

— Была информация, что у Промеса проблемы с получением паспорта...

— Сейчас они есть, завтра их может и не быть. Мы же не знаем, на каком основании ему отказали. Выйдут люди, принимающие решения, и скажут — подал заявление с ошибками, поэтому было отказано. Исправил ошибки — все нормально. Юриспруденция — она же не переходит границы, она их обозначает.