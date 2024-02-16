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16 февраля, 16:30

Адвокат рассказал, могут ли Промесу дать российский паспорт

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный российский адвокат Максим Пашков рассказал «СЭ», могут ли Промесу дать российский паспорт, несмотря на судимости.

— Есть мнение: если Промес подал заявление на российское гражданство, это уменьшает шансы на экстрадицию. Это так?

— В принципе, да. Во-первых, это затяжка времени. Подача заявления сильно замедляет вопрос рассмотрения любых экстрадиций, так как речь идет о потенциальном гражданине России. Во-вторых, получение российского гражданства аннулирует все шансы на экстрадицию. Конституция запрещает выдавать наших граждан.

Правда, жизненное пространство для Промеса, скорее всего, сократится до 1/6 части суши Земли. Но, думаю, ему этого хватит для жизни.

— Насколько российское государство готово выдавать гражданство людям с, по сути, двумя приговорами?

— На это могут закрыть глаза. Отказать по этой причине в получении гражданства — право страны, но не обязанность на законодательном уровне.

— Была информация, что у Промеса проблемы с получением паспорта...

— Сейчас они есть, завтра их может и не быть. Мы же не знаем, на каком основании ему отказали. Выйдут люди, принимающие решения, и скажут — подал заявление с ошибками, поэтому было отказано. Исправил ошибки — все нормально. Юриспруденция — она же не переходит границы, она их обозначает.

Квинси Промес. «Экстрадиция Промеса может иметь политический подтекст. Нидерланды — в списке недружественных стран»
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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