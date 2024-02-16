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16 февраля, 16:13

Адвокат Бушманов объяснил, почему у Промеса нет оснований опасаться задержания в ОАЭ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что прокуратура Амстердама объявила нападающего «Спартака» Квинси Промеса в международный розыск.

«Сам факт объявления Промеса в международный розыск не означает, что ОАЭ должны его незамедлительно выдать. После объявления в международный розыск соотвествующие документы направляются в Интерпол, который этот розыск организует. Либо если есть сведения, что он находится в ОАЭ через Министерство юстиций или генеральную прокуратуру Нидерландов направляются подготовленные документы для организации задержания и экстрадиции. Эти документы исследуются и выясняется, есть ли основания для задержания. Все это занимает время. В настоящий момент оснований опасаться задержания нет», — сказал Бушманов «СЭ».

Также адвокат предположил, что Россия никогда не выдаст Промеса Нидерландам.

«Однако для того, чтобы пресечь негативные последствия в дальнейшем, я бы рекомендовал Промесу покинуть ОАЭ, с которыми у Нидерландов заключено соглашение о взаимной помощи по уголовно-гражданским делам и прибыть в Россию, у которой с Нидерландами такого соглашения нет. Наиболее вероятно, что из России Промес никогда выдан не будет. У нас нет никакого соглашения по уголовно-гражданским делам. Это прерогатива генерального прокурора и его заместителя. Но поскольку Нидерланды потенциально для нас недружественная страна, скорее всего, такой вопрос будет решен отрицательно. На территории России у Промеса нет оснований опасаться за свою судьбу», — добавил Бушманов.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме этого, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту «Спартака». Стоимость этих объектов оценивается в «миллионы евро».

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
5
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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