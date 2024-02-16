Адвокат Бушманов объяснил, почему у Промеса нет оснований опасаться задержания в ОАЭ

Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что прокуратура Амстердама объявила нападающего «Спартака» Квинси Промеса в международный розыск.

«Сам факт объявления Промеса в международный розыск не означает, что ОАЭ должны его незамедлительно выдать. После объявления в международный розыск соотвествующие документы направляются в Интерпол, который этот розыск организует. Либо если есть сведения, что он находится в ОАЭ через Министерство юстиций или генеральную прокуратуру Нидерландов направляются подготовленные документы для организации задержания и экстрадиции. Эти документы исследуются и выясняется, есть ли основания для задержания. Все это занимает время. В настоящий момент оснований опасаться задержания нет», — сказал Бушманов «СЭ».

Также адвокат предположил, что Россия никогда не выдаст Промеса Нидерландам.

«Однако для того, чтобы пресечь негативные последствия в дальнейшем, я бы рекомендовал Промесу покинуть ОАЭ, с которыми у Нидерландов заключено соглашение о взаимной помощи по уголовно-гражданским делам и прибыть в Россию, у которой с Нидерландами такого соглашения нет. Наиболее вероятно, что из России Промес никогда выдан не будет. У нас нет никакого соглашения по уголовно-гражданским делам. Это прерогатива генерального прокурора и его заместителя. Но поскольку Нидерланды потенциально для нас недружественная страна, скорее всего, такой вопрос будет решен отрицательно. На территории России у Промеса нет оснований опасаться за свою судьбу», — добавил Бушманов.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме этого, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту «Спартака». Стоимость этих объектов оценивается в «миллионы евро».

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.