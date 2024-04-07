Абаскаль: «Надо ворота побольше сделать, чтобы «Спартак» начал забивать»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль шуткой ответил на вопрос о том, что нужно сделать команде, чтобы начать забивать.

После возобновления сезона «Спартак» не забил ни одного мяча в трех матчах РПЛ.

«Что сделать, чтобы «Спартак» начал забивать? Надо ворота побольше сделать (улыбается). У нас есть подходы, моменты. Так что голы обязательно придут. Чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже. Нужно просто быть сконцентрированным в нужный момент», — цитирует Абаскаля matchtv.ru.

«Спартак» 7 апреля на выезде сыграет с «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ. Начало — в 19.30 по московскому времени.