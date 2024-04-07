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Сегодня, 19:05

Игнашевич назвал закономерной победу «Зенита» над «Балтикой»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги матча против «Зенита» (0:1) в 23-м туре РПЛ.

— Счет минимальный, 0:1 проиграли, — начал Игнашевич. — Были у нас полумоменты, подходы, стандарты были опасные. Могли сравнять счет при определенном везении, но закономерная победа «Зенита». Сергея Богдановича поздравляю с победой.

— Во втором тайме произвели обратную замену Энрикса, после того, как он вышел после перерыва. Чем она была обусловлена?

— Мы дважды поменяли схему во втором тайме. Оставили на поле Лисаковича, который может решить эпизод, выпустили также Кузьмина, который может решить эпизод. К сожалению, Энрикс не попал в игру, на мой взгляд. Таким, хирургическим решением пришлось поменять нам игрока, — сказал Игнашевич.

Педро и&nbsp;Клаудиньо в&nbsp;матче с &laquo;Балтикой&raquo;. Пресная победа «Зенита»: еле задушил «Балтику» и потерял Вендела перед «Краснодаром»

«Балтика» с 17 очками занимает 15-е место в РПЛ после 22 матчей.

Сергей Игнашевич
Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
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Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
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Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

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Спартак

 16 1 5
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