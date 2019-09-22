Арнор Сигурдссон: «Не должны были пропускать от «Краснодара» такие голы»

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ, а также ответил на вопрос, каково было возвращаться на поле после травмы

— Вы не играли больше месяца.

— Да, были проблемы со связками, мы съездили на МРТ. Но я вернулся, рад этому. Хорошо, что набрали три очка сегодня в матче с серьезным соперником. Сделал все, что мог для победы.

— Тяжело было возвращаться на поле посла травмы?

— Нет, у меня была очень большая мотивация вернуться на поле, сделать все возможное для победы.

— Что случилось с командой во втором тайме?

— Плохо начали, пропустили быстрые два гола. Потом чуть-чуть успокоились. Этого не должно было случаться, не должны были пропускать такие голы. (Константин Колмаков)

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