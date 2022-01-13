Феноменальный рекорд киевского «Динамо»

Летопись Акселя Вартаняна. 1981 год. Часть восьмая.

Забросили мы, едва начав, чемпионат под 44-м порядковым номером. Более полугода минуло. Не по своей прихоти. Обстоятельства вынудили — слишком насыщенной выдалась первая половина мая событиями, для кого-то радостными (о них я вам докладывал). Для ростовчан, овладевших 9 мая советским кубком, хрустальным. Спустя четыре дня вся страна ликовала по случаю победы тбилисцев в турнире международном, Кубке кубков. Короткие праздники сменяют долгие будни.

Двойная арифметика

Вернемся к делам домашним и бросим взгляд на таблицу, изрядно к 15 мая нашими деятелями деформированную: выйдя из дебюта, команды провели от шести до восьми матчей. Нам не привыкать, давно при­учены ориентироваться не на занятые места, а считать очки реальные и потенциальные.

Первая четверка, сыграв по девять матчей, выглядела так: на самом верху Киев с 14 заработанными очками, у динамовцев Тбилиси, Москвы и бронзового «Зенита» — по 11. А где серебряный «Спартак»? Затерялся в серединке. Но у него игра в запасе, и в случае победы он одним махом обойдет «Шахтер», минское «Динамо», ЦСКА с «Торпедо» и мигом присоединится к троице, преследовавшей киевлян. На «южном» полюсе со скудной четырехочковой поклажей влачили жалкое существование «Днепр» с «Черноморцем».

В следующих турах произошли значительные изменения. Вверху перестановки случились после встреч прошлогоднего чемпиона, киевского «Динамо», с соседями по пьедесталу — «Спартаком», «Зенитом» и остановившимися у его подножия тбилисцами. Об этом чуть позже. Эмоции захлестывают, недавние финалисты устроили в Ростове красочное шоу. Не в меру темпераментной, в отличие от кубкового поединка, игра выдалась с детективным сюжетом, обилием забитых мячей, интригой, державшей взбудораженную аудиторию в неослабном напряжении до последних минут. Приглашаю на матч, не пожалеете.

Хет-трик Заварова

Зятек, Владимир Федотов, обыграв в финале Кубка именитого тестя, похоже, вошел во вкус, выставил на игру троих форвардов (Заварова, Андреева, Воробьева) и предложил родственнику открытый футбол, на что не решались в матчах со «Спартаком» и сильнейшие наши клубы. Хозяева бесстрашно обрушили на ворота москвичей шквал атак, темпераментных, взрывоопасных, порой бесшабашных. Поначалу успешных. С бурным натиском армейцев ослабленная отсутствием Мирзояна и Романцева защита спартаковцев не справлялась. Героически отбивался Дасаев. Недолго. Прошлогодний бомбардир Андреев, сменив амплуа, подносил снаряды, а его молодой партнер, прыткий, неуловимый Заваров, забивал. Уже на 13-й минуте вскрыл московские ворота. Молниеносная, в спартаковском стиле, комбинация Андреев — Заваров подняла на ноги 30-тысячные трибуны стадиона СКА. Успокоил их Гаврилов, ответил через пару минут ударом на удар.

Не прошло и пяти минут, как дуэт Андреев — Заваров исполнил на бис восторженно встреченную аудиторией арию — 2:1. С ответом гости чуть замешкались, последовал он спустя семь минут, когда Гесс (лучший среди москвичей) пробил, как умел, сильно и точно — 2:2. До конца тайма «шоумены» не давали скучать зрителям. В перерыве стадион напоминал растревоженный улей. А вскоре после возобновления игры трибуны вновь зашлись в восторге: неугомонный Заваров исполнил уже сольный номер, редкий и эффектный — «трюк со шляпой». Увы. Тот редкий случай, когда хет-трик не позволил команде получить хотя бы очко. Ростовчане, прыгнув выше головы, подустали, чем опытный «Спартак» и воспользовался: сначала Калашников в третий раз сравнял счет, а незадолго до конца Родионов забил победный гол. У армейцев патроны к этому времени кончились — 3:4. Тесть взял реванш и наказал зятя, предложившего ему открытый футбол.

На вкус и цвет товарищей нет

К концу мая Киев, стоявший Монбланом, взирал на всех с высоты своего положения. Соседей, прошлогодних медалистов, сменили москвичи — «Торпедо» и ЦСКА. Подтянулся к ним и «Спартак». А тбилисцы с «Зенитом» опустились после того, как с ними разобрался чемпион. Обладатели Кубка кубков встретили в украинской столице горячий прием. Десятки тысяч зрителей Республиканского стадиона устроили грузинам овацию, девушки-красавицы в национальных костюмах угостили хлебом с солью и вручили роскошные букеты цветов, а киевские футболисты преподнесли одноклубникам памятные сувениры.

Тбилисцы выставили сильнейший состав, в каком играли в финале в Дюссельдорфе. Хозяева недосчитались трех футболистов основы. На игре, прошедшей с большим их пре­имуществом, отсутствие приболевших игроков никак не отразилось. Широкие, по всему фронту разнообразные атаки гости едва сдерживали, контр­игра им не удавалась: Демьяненко мертвой хваткой вцепился в Гуцаева, надежно прикрыли Шенгелию, затерялся всегда заметный Кипиани... Кто блистал, так это вратарь Габелия, он не раз выручал друзей, предотвращал смертельные угрозы, исходившие от Хлуса, Евтушенко, Бессонова и, конечно же, Блохина. Соотношение ударов в створ — 8:1 в пользу хозяев, а счет — 0:0.

Во втором тайме рисунок игры не изменился, но атаки хозяев были не столь настойчивы. Моментов создали меньше, зато гол забили. За шесть минут до конца, когда свеженький Бойко (недавно на поле вышел) поддержал очередную атаку, сбросил мяч головой под удар Блохину и Олег сделал то, что удавалось ему много-много раз, — 1:0. Гости бросились отыгрываться, даже шанс единственный за всю игру получили, однако герой еврокубковой встречи Дараселия его не использовал. Киевский страж Михайлов не позволил. С заключительным свистком московского судьи Анатолия Кадетова тбилисцы поздравили соперников с победой, и обе команды в обнимку под аплодисменты зрителей покинули поле.

А за его пределами второй тренер киевлян Михаил Коман и автор гола озадачили корреспондента и читателей киевской «Рабочей газеты» (от 26 мая) оценкой завершившейся встречи, диаметрально противоположной. Коман: «Я считаю, что это был наш лучший матч в нынешнем сезоне. Не могу кого-то выделить, все играли с полной отдачей». Блохин: «Это был наш худший матч, — раздраженно ответил журналисту. — Все зависит от того, как понимать футбол». Поистине, на вкус и цвет товарищей нет.

Уверенная поступь чемпиона

К игре безусловного лидера советского футбола внимание проявляли пристальное. Даже победные матчи не всегда удовлетворяли комментаторов и специалистов. В Минске выиграли по делу, вели игру с большим преимуществом, и вопросов о закономерности результата не должно было возникнуть. Что же до качества игры лидера, минского журналиста М. Супонева оно не устроило: «Игра победителей оставила двойственное впечатление. С одной стороны, их функциональное мастерство внушало уважение. Но в то же время киевская команда выглядела не более, чем тщательно отлаженным механизмом для добывания очков. Возможно, с точки зрения турнирной стратегии, сверхрациональная манера и оправдана, но зрителям она вряд ли может принести удовлетворение. К тому же возникает вопрос: а если потребуется приложить максимум усилий, окажутся ли на это способны киевляне?» («Советский спорт» от 5 июня).

Киевское «Динамо», в первую очередь его тренера, частенько обвиняли в излишнем практицизме, мол, для достижения нужного результата хлопцы особо не напрягаются... Но никому из оппонентов не удавалось не на бумаге а на поле, опровергнуть несостоятельность порочной, как считали, турнирной стратегии. На вопрос Супонева, попытаются ли киевляне проявить максимум усилий, если такая потребность возникнет, они отвечали не раз, по крайней мере в советском первенстве.

Однако в следующей игре в Ленинграде таких усилий не потребовалось: уже к 11-й минуте гости забили два гола и спокойно довели дело до победного конца — 3:1. Обозревателю «Советского спорта» Олегу Кучеренко поведение киевлян в гостях понравилось: «Судя по всему, команда делает выводы из той критики, которой подверглась в печати за то, что в некоторых играх она не показывает должной спортивной борьбы. Любо-дорого было смотреть на игроков киевского «Динамо» в ленинградском матче с «Зенитом». До последних минут гости, хотя они и выигрывали — 2:1, постоянно искали шансы увеличить счет, что не было прежде в правилах команды. И им удалось достичь успеха еще раз...

Хотелось бы отметить, что в этом году киевское «Динамо» более разнообразно и интересно ведет атаки... По-прежнему у них в сравнении с другими командами очень высокий процент реализации стандартных положений — угловых, штрафных ударов", — писал он, обозревая июньские туры.

Сменил гнев на милость и спортивный обозреватель киевского «Комсомольского знамени» М. Волобуев. С его реакцией на проигрыш киевлян «Спартаку» в четчертьфинале Кубка СССР я вас знакомил. Уверенная поступь киевлян по турнирной дистанции вынудила журналиста сменить пластинку: «Как ваза без цветов не цветок, так жизнь футбольной команды трудно представить без сложных внутренних процессов, порой и конфликтов, поиска оптимального состава. К счастью, удалось сократить этот сложный процесс и без серьезных материальных потерь... Команда в последних матчах набрала приличную форму и доказала всем, кто же сегодня настоящий лидер советского футбола», — писал он 9 июня. И был прав.

Гол «Спартаку» в спартаковском стиле

Поколебать уверенность товарища Волобуева не смогли московские динамовцы, разгромленные украинскими одноклубниками в пух и прах — 0:3. Может, удастся главному киевскому конкуренту, «Спартаку»? Игра, безусловно, центральная не только в туре, но и в приближающемся к экватору чемпионате, состоялась в Киеве на Республиканском стотысячнике, впервые в сезоне заполненном до краев. День 14 июня выдался ясным, теплым (+18), солнечным. Играйте, ребята, в свое удовольствие, покажите класс, порадуйте охочего до зрелищ зрителя.

Материальный перевес хозяев (24 очка в 14 матчах) исчислялся шестью очками (у «Спартака» 18 очков, но игра в запасе, то есть по потерянным расстояние четырехочковое), но победа москвичей сокращала дистанцию почти до минимума и оставляла шансы (с учетом ответной встречи в Москве) на золото. Выкладки теоретические. Практически не все зависело от итогов личных встреч, предстояло преодолеть огромный путь по пересеченной местности с неизбежными поломками и дорожными происшествиями.

А на поле не было и намека на то, что встречаются примерно равные по силам соперники. Динамовцы на протяжении всего матча были полновластными хозяевами игры. С самого начала они включили высокие скорости, играли размашисто, меняли направление атак. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, не готовые к игре на равных москвичи пытались придерживаться тактики сдерживания. Мелкий пас, обычно направленный на продвижение вперед, на сей раз использовался как средство для нейтрализации мощного киевского напора. Гости сбивали темп, пытались ввести игру в спокойное русло (о контратаках и речи быть не могло). Казалось, такая тактика себя оправдывала. По крайней мере до 44?й минуты так оно и было. Но тут Буряк с Хлусом разыграли непопулярную, исключенную тренером из рациона команды спартаковскую «стенку», и Хлус с позиции центрфорварда беспрепятственно послал мяч в красно-белые сети. Сказалось отсутствие в обороне москвичей Мирзояна и Романцева.

Вскоре после перерыва хавбек гостей Гесс сбил возле собственной штрафной защитника Лозинского. Буряк искусно подкрутил мяч и заработал второе очко по системе «гол + пас». Блохин своевременно откликнулся на передачу партнера и мастерски пробил головой — 2:0. Игра сделана, так стоит ли рвать жилы? Частенько, особенно на выезде, киевлянам удавалось сберечь силы и нужный для продвижения вперед победный счет. Здесь случай особый — «Спартак». Хозяева темп, и без того быстрый, взвинтили, преимущество их над спартаковцами, на себя не похожими, стало тотальным. Чтобы избежать разгрома, москвичи стянули в оборону едва ли не все наличные силы. Из-за большой скученности в штрафной чемпиону не удавалось создать остроту, и свисток тбилисского арбитра Володи Миминошвили прекратил страдания гостей, избежавших-таки крупного проигрыша. Победа лидера — бесспорная, безоговорочная.

«Гости в атаке разочаровали, «веер» и «стенки» в их исполнении... смотрелись анахронизмом на фоне умелых и быстрых коллективных атакующих построений киевлян. Не слишком этого ли мало для команды, претендующей на лидерство в отечественном футболе?» — бросил увесистый булыжник в спартаковский огород часто цитируемый нами М. Волобуев («Киевское знамя» от 16 июня).

Отрыв Киева от группы преследователей достиг восьми очков. Правда, от «Торпедо» — шести. Но автозаводцев как кандидатов в призеры всерьез не воспринимали.

К седьмой кряду победе киевляне в Ташкенте присовокупили восьмую. Но последнюю игру первого круга в Алма-Ате завершили миром. Лидирующая тройка сформировалась на полпути к конечной станции, ожидаемая. Знакомые все лица: Киев — 29 очков, «Спартак» — 22, Тбилиси — 21. Впереди 17 туров, но вряд ли кто сомневался в очередной золотой победе киевского «Динамо». В чем «Спартак» превзошел лидера (и всех остальных), так это в результативности: 32 гола против 28 тбилисских и 25 киевских. Зато у Киева «ноль» в графе «Поражения» и всего восемь пропущенных мячей. Вторые по этому показателю торпедовцы — 14.

Под защитой «охранной грамоты»

Мы все по верхам да по верхам. О сытых, довольных жизнью, говорить куда приятнее. А что на турнирном дне делается, как живут, вернее, выживают неимущие со скудной потребительской корзиной? Знамо дело как: перебиваются с хлеба на воду.

В самом низу — «Пахтакор». Истощен, явно недоедал, но жизни его ничто не угрожало, все еще находился под защитой государства, выдало оно ташкентской команде после случившегося в 1979 году с ней несчастья «охранную грамоту». Срок действия — два с половиной года: остаток 79-го и два последующих сезона. Независимо от занятого места «Пахтакор» оставался в высшей лиге. Однако гарантийный срок подходил к концу, и в следующем сезоне он мог надеяться только на себя.

Дела, однако, складывались неважно. Многие игроки из других клубов, пришедшие на помощь команде после авиакатастрофы, покинули ее, как и тренер Олег Базилевич. Новый наставник, Сергей Мосягин, с проблемами не справился, «Пахтакор» опустился на 16-е место. Сменивший его Иштван Секеч твердо решил укрепить команду местными воспитанниками и был поддержан республиканским начальством, партийным и спортивным. Набрали ребят из разных регионов Узбекистана, подключили собственный резерв из дубля. Опыта у них было маловато, да и толку немного. Большая текучесть кадров, понятное дело, сказывалась, команда скатывалась вниз и достигла дна.

Вскоре после начала чемпионата-1981 покинули Ташкент и Церетели с Кухлевским. Остался только экс-динамовец Якубик (с 13 мячами стал лучшим бомбардиром команды), в середине сезона присоединился к нему бывший одноклубник по «Динамо» Петрушин. Из новобранцев, призванных на службу «Пахтакору», пришлись ко двору Пак, Байметов, Амриев, а приглашенный из термезского «Автомобилиста» двадцатилетний Кабаев сразу стал игроком основы и остался в команде надолго.

Непросто пришлось Секечу совладать с разношерстным составом, создать коллектив, способный доказать свое право на законное место в высшей лиге. Не очень получалось, но у тренера был год в запасе, и, заручившись поддержкой местных властей, он продолжал гнуть свою линию, готовил боеспособную команду с прицелом на следующий сезон. Оптимизма тренер не терял, а журналистов старался успокоить: «Я уверен, что за оставшееся время наш коллектив сумеет некоторое отставание в росте мастерства, функциональных возможностей молодых игроков и подойти к будущему сезону во всеоружии».

Отвечая на вопрос о возможности приглашения опытных футболистов со стороны, Иштван Йожефович был не столь категоричен и подошел к его решению диалектически: «Конечно, заманчиво было бы обойтись без подмоги со стороны. Но допускаю, что, делая основной упор на свои силы, на нашу молодежь, мы все же кого-то пригласим в команду, если не найдем нужных футболистов в республике». Выйти из низов «Пахтакор» до конца года не смог. Но тренера не дергали, все еще доверяли, в дела его не вмешивались, скороспелых решений не принимали и дали возможность довести задуманное до конца. Нашим бы деятелям такого понимания ситуации и терпения.

В связи с особым положением выпавшего в осадок «Пахтакора» смертельно опасными стали места 16-е и 17-е, на коих после первого круга расположились «Днепр» и ростовчане, невдалеке «отдыхали» «Черноморец» с забронзовевшим «Зенитом», с которого бронзовый загар быстро сходил. О турнирной судьбе аутсайдеров расскажу перед завершением чемпионата.

Колосков об итогах первого круга

Половину дистанции прошли, некоторые издания подбивали итоги самостоятельно, собственными силами. А два московских попросили начальника Управления футбола СССР Вячеслава Колоскова высказать свои соображения на сей счет. Человек коммуникабельный, Вячеслав Иванович не отказал ни «Московскому комсомольцу», ни тем более «Правде».

«МК» — газета московская, освещала, разумеется, жизнь столицы во всем ее многообразии и футболу, особенно когда на медали земляки покушались, тем паче прибирали к рукам, место уделяла. На московских клубах товарищ Колосков и сосредоточился. Остался доволен тем, что кучно расположились в первой шестерке и сохраняли неплохие шансы на медали, а «Спартак» — и на золотые. Отставание в несколько очков от киевлян возместимы, считал он, поскольку «лидера ждут матчи в Тбилиси и в Москве со всеми столичными клубами... Перед началом сезона у «Спартака» сменилась чуть ли не половина состава, затем долго отсутствовали ведущие игроки сборной... Но «Спартак» сохранил верность своей игре, несмотря на нелегкие испытания» («МК» от 3 июля).

И если выдаст победную серию, какая удалась киевлянам, то сможет достичь, по мнению автора статьи, цели. Серия чемпиона действительно впечатляла, к концу первого круга достигла восьми матчей. А беспроигрышная, та зашкаливала. Больше года, с 30 июня 1980 года по 25 августа 1981-го, команда Лобановского на протяжении 45 матчей чемпионата не знала поражений. Этот феноменальный рекорд остался в СССР непокоренным. На пути к нему сбитые с толку журналисты пытали тренера: в чем, собственно говоря, дело? Вы так сильны или соперники жидковаты?

Ответ в духе Лобановского: «Вопрос сформулирован слишком категорично. В чемпионате участвуют разные команды... Успех нашего клуба можно объяснить главным образом тем, что в этом сезоне нам удалось наконец сбалансировать состав, подобрать игроков во всех звеньях так, что в команде теперь практически нет слабых мест». Чемпионы имели летом неплохую прессу. Украинские СМИ, удовлетворенные игрой своего «Динамо» и местоположением в турнире, надеялись на столь же благополучную осень: «Создан такой ансамбль исполнителей, которому, хочется верить, по плечу не только успешное выступление во всесоюзном первенстве, но и в турнире европейских чемпионов. Давно пора всерьез подумать о восстановлении былого престижа на международной арене». Наступит евроосень, тогда и поглядим.

Договорняков стало меньше? Радость ? то какая!

О Колоскове я не забыл. В «Правде» он коротенько (места главная газета страны отпустила ему не очень) обозрел ситуацию и в целом остался доволен. «Чем?» — спросите. Добросовестно ознакомившись с материалом, отвечу: повышением уровня мастерства, атлетизма, функциональной готовностью игроков и команд, а также зрелищностью и бескомпромиссностью матчей. Не вступая в дискуссию с начальником (есть о чем поспорить), дам ему возможность высказаться. Еще один, на его взгляд, положительный фактор: «Значительно уменьшилось число встреч безынициативных, с безразличным отношением к зрителям». Под этими словами (секрет Полишинеля), давно любителям футбола известными и понятными, функционеры разумели, не решаясь произнести вслух, договорные матчи.

Удивляло другое: почему руководитель советского футбола говорил об этом спокойно? Радовался, что стало их меньше? Значит, они все еще были. Ну привел бы хоть один пример. Не дождетесь. Эту тему наши начальники, советские и российские, не жаловали. Ежегодные жесткие постановления с угрозой изгнания из высшей лиги оставались на бумаге. Правда, примерно раз в десятилетие, имитируя решительную борьбу со злом, обнаруживали где-то в глубинке (но не в нашем районе, в смысле — не в высшей лиге), в какой-то там тьмутаракани, заговорщиков и по всей строгости закона их наказывали.

Находясь в цейтноте (место поджимало), Колосков нашел несколько добрых слов о тройке лидеров: «Отрадно, что наши ведущие команды сохраняют и совершенствуют свой «фирменный» стиль. Динамовцы Киева к присущей им организованности и физической мощи прибавили значительную долю импровизации, игрового азарта, спортивной хитрости. Динамовцы Тбилиси к филигранной технике, изяществу, импровизации приплюсовали организованность, атлетизм и хладнокровие». О «Спартаке» сказал то же, что и «МК».

Наши правители, физкультурные и те, что повыше, были заинтересованы в первую голову в победных выступлениях клубов, особенно сборной, в международных турнирах, именуемых ответственными. Потому и следили пристально за состоянием лидеров, коим осенью предстояло участие в еврокубках, а сборной, пропустившей два мировых форума, — борьба за путевку на ЧМ-1982 в Испании. А внутренний чемпионат интересовал их постольку, поскольку видели в нем полигон для качественной подготовки к боям международным. Потому и половину выделенной «Правдой» площади начальник управления посвятил «политике внешней». Об этом свидетельствуют и заголовок статьи («На прицеле — осень»), и ее содержание, и заключительные строки: «Осень этого года в нашем футбольном календаре особая. Ведь матчи сборной СССР должны ответить на вопрос, будет ли она представлена в 1982 году в финале чемпионата мира... Дело за футболистами! Наращивать и подтверждать свой класс они должны сейчас».

Да, осень предстоит горячая, перенасыщенная упорными боями на фронтах внутренних и внешних. Постараюсь рассказать о них (насколько обстоятельства позволят) подробно.

P. S. Ковид и его последствия все еще держат меня в цепких объятиях, ударило и по мозгам. Отчего забыл поздравить глубоко мною уважаемых читателей «СЭ» (что делал ежегодно) с наступающим Новым годом. Извиняюсь за немыслимую оплошность и исправляюсь. Вообще-то пожелать хорошим людям всяческих благ не обязательно в отмеченные календарем даты. Делать это можно, когда есть что сказать от чистого сердца, хоть каждый день. А тут и старый Новый год подоспел.

Желаю вам того, что в январе 1939-го, в год возвращения на родину, Марина Цветаева пожелала в письме приятельнице своей, чешке Анне Тесковой. Передаю содержание, предельно приближенное к оригиналу: «Дай вам Бог всего хорошего, чего у вас еще нет, и сохрани Бог то хорошее, что имеете». Лучше не скажешь.