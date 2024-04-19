Стыдно за «Зенит»

Летопись Акселя Вартаняна. 1985 год. Часть двенадцатая.

Сегодня у нас еврокубки. Точнее, участие в них советских клубов. Их немало, аж пять. При удачном раскладе могли в осеннюю сессию провести в общей сложности 26 матчей. Киевляне с «Зенитом» сыграли положенные четыре, в долгоиграющем турнире УЕФА три наших представителя («Черноморец», «Спартак» и «Днепр») вместо 18 матчей провели 16. Общий итог, 24 игры из 26 возможных, неплох в плане количественном. О качестве поговорим позже. Объем, как видите, великоват, в одну часть все 24 игры не втисну. Формально, с перечнем забитых голов, смогу, но это было бы неуважением к нашим клубам, некоторые из которых проявили себя весьма недурно.

Обычно мы привязываем старт евротурниров к осени, сентябрю. Реально начинаются они летом, в июле, после оглашения результатов жеребьевки. Не знаю, когда и как это случилось, мы одушевили жребий, наделили его человеческими качествами и характером. Отношение к нему субъективно, напрямую зависит от принятых им решений. До процесса жеребьевки — напряженно выжидательное. Представители команд перед оглашением приговора стоят перед ним затаив дыхание, с подобострастной улыбкой, в униженно-полусогнутых позах. После оглашения приговора одни поносят его последними словами, другие души не чают.

Как, например, «Зенит». Формально он еще чемпион, с чемпионского турнира и начнем. Узнав имя соперника, ленинградцы (и не только) воспылали к жребию светлыми, нежными чувствами. Какая же прелесть, этот жребий, чуткий, деликатный, добрый, сердечный... Зная о временных трудностях «Зенита», предложил ему соперника легко проходимого — норвежскую команду из Осло.

«Волеренга»

Клуб из рабочего района, с гордостью отмечали советские журналисты, нам классово близкий. Убогий, с ветхими деревянными домами и подслеповатыми окнами, главное увлечение жителей — футбол. О чем свидетельствуют результаты. «Волеренга» — неоднократный призер и чемпион Норвегии. Европе не показалась: выступая в еврокубках семь раз, неизменно выбывала на первом этапе.

Гости явились в Ленинград рейсом «Аэрофлота» накануне игры. В тот же день потренировались на основном поле кировского стадиона. Тренер швед Олле Нурдин недоволен размерами: «Поле у вас великовато, гораздо шире нашего», — предъявил претензии корреспонденту «Ленинградской правды» (от 18 сентября).

С первых минут зенитовцы вопреки ожиданиям принялись плясать под норвежскую дудку. Ребята нервничали, теряли мяч в безобидных ситуациях, а первый удар (если это можно назвать ударом) нанесли лишь на 30 й минуте. Судьба «зенитчиков» хранила, в концовке тайма Юхансен и Мордт их, как принято сейчас говорить, простили.

Один в поле не воин? Смотря какой. Вышедший во втором тайме Клементьев резко изменил ход (и исход) встречи. Из центрального круга двинулся к норвежским воротам, обыграл по пути троих соперников, отдал Дмитриеву не пас — конфетку. 1:0. Незадолго до конца уже Дмитриев без посторонней помощи ворвался в штрафную и был сбит. Мастер стандартов Юрий Желудков выполнил работу со знанием дела — 2:0. Минут за пять до конца метров с 25 зарядил Дмитриев. Штанга.

В Осло, здесь проводила международные матчи «Волеренга», «Зенит» имел в запасе два гола. Успокоился, выглядел уверенно, навязал хозяевам свою волю, мог забить не раз, обстучал штанги... А в начале второго тайма возникла тревожная ситуация: пенальти в ворота Бирюкова. Забей Давидсен, всякое могло случиться. А он в ворота не попал. Пронесло. Хозяева сникли, наши воодушевились и повторили счет домашней встречи — 2:0. Первый барьер, хлипкий, невысокий, преодолен легко. Каким будет второй? Ждать долго не пришлось.

За что жребий полюбил «Зенит»? Какая разница, не всегда объяснишь, за что любишь. Полюбил, и все тут. Доказал преданность свою не на словах — на деле. Из оставшихся чемпионов подарил «Зениту» самого наряду с кипрской «Олимпией» малокровного — финский «Куусюси» из знаменитого лыжного центра Лахти. Перед приездом в Ленинград был несказанно расстроен. Не попал в финальную пульку чемпионата страны. В решающем поединке с конкурентом, ведя 3:0, позволил ему отыграться и победить по пенальти. Поговаривали, что неудача отразилась на внутреннем климате коллектива. Разругавшись с тренером, англичанин Кеннет Митчел разорвал контракт и отправился в бельгийский «Беверен». В общем, бери его тепленьким, пока не остыл.

Пренебрежительное отношение к сопернику едва боком не вышло. С самого начала финны хозяев прихватили, при первой возможности убегали в контратаку и уже на седьмой минуте принудили Бирюкова к сдаче — 0:1. Не ожидая от соседей такой прыти, подрастерялись. На грубость отвечали грубостью. Исландский арбитр Бьерссон никак на откровенную грубость, едва не перешедшую в потасовку, не реагировал. А на 57 й минуте, когда Веденеев в отместку ударил соперника кулаком в лицо, удалил его. Проигрывая, остались в меньшинстве. Чем хуже, тем лучше. Что нужно нашим людям для успеха? Верно мыслите: создать себе трудности и последовательно их преодолевать.

Вновь усилил игру вышедший на замену Клементьев. Финны попятились к своей штрафной. При обороне ворот в средствах себя не стесняли. Дважды останавливали наших парней, рвущихся в штрафную, недозволенными приемами. Итог — два пенальти (на 76 й и 90 й минутах) и два гола Желудкова.

После матча разыгралась небольшая сценка, описанная Иваном Крыловым в басне «Кукушка и петух». Воспроизвели ее тренеры. Павел Садырин: «В лице «Куусюси» мы встретили достойного соперника». Кейо Воутилайнен: «Зенит» произвел на меня сильное впечатление".

Добыта трудная победа, волевая. Что радует. Не маловато ли? Что гадать, узнаем в Лахти. А рука писать отказывается. Совсем коротко: повторили ленинградский счет — 2:1, но не в нашу пользу. В дополнительное время «Зенит» пропустил третий — 1:3. Все три финны забили головой. Нет слов. Стыдно.

Едва сдерживаю чувства, могу не сдержаться. Напомню, веду репортаж в «реальном времени». На дворе у меня — осень 1985 года, когда еще фонтанировали у вашего покорного слуги атрофированные ныне эмоции. Простые советские люди, многомиллионная армия болельщиков, поддерживали своих страстно. Своими в противостоянии с иностранцами были все — «Зенит» и «Днепр», киевское «Динамо» и «Спартак», «Черноморец»... И далее по списку. Их победы — общая наша радость, поражения — общая боль. Чувства все еще живы в эмоциональной памяти, в душе, в сердце. Не удержу. Да и зачем?

Кого не пощадил жребий, так это «Черноморец», находившийся в аварийном состоянии. Одной ногой стоял в зоне стыков и делил с себе подобными 13-15 е места. А жребий, беспощадный, бессердечный, в 1/32 финала Кубка УЕФА натравил на «моряков» западногерманского хищника — «Вердер» из Бремена. Актуальный лидер чемпионата ФРГ. Тренировал его Отто Рехагель, умудрившийся выиграть золото ЧЕ 2004 с посредственной греческой сборной. В составе «Вердера» игроки национальной команды ФРГ (Феллер и Майер) и Австрии (Пеццай).

Реакция тренера Виктора Прокопенко после жеребьевки: «Не исключено, что это к лучшему. Если пройдем первый тур, можно будет с надеждой смотреть в будущее». И непосредственно перед игрой: «К сожалению, турнирные дела «Черноморца» складываются не лучшим образом. Но наши игроки обладают характером, умением собраться, настроится на важную встречу. Постараемся не ударить в грязь лицом». Что он мог еще сказать? Так ведь подумали. И я, когда читал эти строки, но через несколько дней мне стало неловко.

От прогнозов в опросе, организованном 19 сентября одесской газетой «Знамя коммунизма», многие отказались. Лишь отчаянный Николай Авилов, олимпийский чемпион, ответил, не задумываясь: «2:1 в нашу пользу». Ценящие юмор одесситы восприняли его как шутку. А обозреватель «Вечерней Одессы» Андрей Ясень (не так давно я вам его представил) объяснил решимость Авилова: «Если прогноз используется как средство давления на соперника, он оправдан».

Как только началась игра, диктор торжественно объявил: «На стадионе присутствует 40 887 зрителей». Потонули его слова в аплодисментах, не сравнимых с теми, что взорвались на 13 й минуте. Юркий, подвижный, как ртуть, Морозов средь бела дня, на глазах у десятков тысяч свидетелей, милиции и судей выкрал мяч у Феллера, с ловкостью фокусника переадресовал его Пасулько и рванул по бровке в надежде на ответный пас. Получив, навесил в район 11 метровой отметки на Щербакова. Тот, находясь в окружении троих защитников, пробить не решился, сделал передачу назад, и Юрченко метров с 20 вколотил мяч в нижний угол.

Намереваюсь говорить только о хорошем, посему умолчу о том, что происходило в последующие полчаса, весьма для хозяев тревожные. А эпизод на 42 й минуте опишу с удовольствием. Вступил в силу закон физики: чем сильнее сжимают пружину, тем резче она распрямляется (действует во всех сферах общественной жизни). На поле его проиллюстрировал «Черноморец». Вратарь Грищенко, сверх меры работой перегруженный, выбил изрядно надоевший ему мяч куда подальше. Подхватил его Пасулько и с легкостью необыкновенной укротил. Заметив бегущего со скоростью звука Морозова, выдал ему на ход шикарный диагональный пас. Спринтерский забег по кромке с последующей передачей вдоль ворот на Щербакова и... Вынимайте, герр Бурденски (я о вратаре немецком), — 2:0. Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Если бы.

В самом начале второго тайма наших парней обездвижил столбняк. Безучастно наблюдали за тем, как Майер принял мяч, обработал, подготовил к удару и пробил метров с 25. Гришко внимательно следил за полетом мяча, пока он не приземлился за вратарской спиной — 2:1.

Строки из отчета: «В дальнейшем шла жесткая взаимная борьба», — лишь отдаленно соответствовали тому, что на поле происходило. Избавлю вас от подробностей. Все кончилось, как в доброй русской сказке: победу (2:1), скромную, не внушающую уверенности в конечном успехе, сберегли. Но моральное ее значение, психологическое, неоценимо: пусть не по игре — по счету один из аутсайдеров нашего первенства воспрянул вдруг, воспарил и обыграл не кого-нибудь — лидера бундеслиги! А каков Авилов, с его прогнозом!

Стало быть, не дежурные слова произнес Прокопенко, упомянув о характере и умении своих хлопцев собраться в нужный момент. После игры Виктор Евгеньевич, отвечая на вопрос о перспективах, высказался в свойственном ему стиле: «Стакан воды, выпитый вчера, не может утолить жажду сегодня. Об этом мы будем помнить две недели перед ответным матчем в Бремене». А в беседе с корреспондентом киевской «Спортивной газеты» (от 21 сентября) бесстрашно заявил: «Ситуацию перед ответной встречей не считаю безнадежной».

Чудо есть!

«Вердер», униженный и оскорбленный, жаждал реванша яркого, убедительного. К тому дело шло. Десятая минута. Бьет защитник Кутцоп издали. Гол. За счет забитого в Одессе мяча преимущество за немцами. Длилось оно четверть часа. 25 я минута. Навалившись на наших парней всем скопом, хозяева предоставили неплохие условия для контратаки. Провели ее на одном дыхании, молниеносную, многоходовую. Начал вратарь, завершил Пасулько — 1:1. Ничего не изменилось: они атаковали, мы контратаковали. Забей Морозов перед антрактом... Вратаря обыграл, а в ворота пустые не попал. Штанга.

Ошибку признал и сразу после перерыва исправил — 2:1. Ущипнем друг друга — не сон ли сладкий снится? Вернул нас в реальное время шотландский рефери Макгинли, попросил покинуть поле Савельева. Знать вам о реакции советских СМИ не обязательно. Остались в меньшинстве, на чужом поле, против гранда немецкого. Правда, ему три гола забить надо. Но времени уйма. Перестроился «Вердер». Здоровенный защитник австрияк Пеццай переквалифицировался в центрфорварда, все угрозы исходили от него, а тут и сам пробил нашего Гришко — 2:2. На 73 й Нойбарт забивает третий. Мы на волоске. Играть еще целых 17 минут. Как же медленно они ползут. Свисти же, мистер Макгинли, не тяни! Свистнул! Извлек из дудочки своей или рожка восхитительную мелодию. Парень ты, видать, неплохой. А товарищей наших за слова всякие- разные в твой адрес прости. Не суди, да не судим будешь. Выстояли — 2:3 в матче, 4:4 в серии, победа в поединке за счет большего числа забитых в гостях мячей.

Что это было? Кто объяснит? Может быть, вы, Виктор Евгеньевич? Что вы с парнями вашими делаете? Перед «Вердером» у себя отдаете два очка находившемуся в коме Ростову (1:3). Через несколько дней выносите немцев, затем попадаете под «Спартак» (0:6). 3 октября в Бремене убираете с еврокубковой дороги «Вердер», 7 го в Одессе не можете обыграть «Нефтчи» (1:1). И тут же в Кутаиси попадаете под колеса еще одного кандидата на вылет — 1:3. Как одни и те же футболисты в одном временном промежутке уступают своим аутсайдерам и обыгрывают немецкого лидера? Объяснений нет. Вернее, есть — свершилось чудо.

Сотворил его «Черноморец». Это факт. И неверившие поверили в него. Как некогда Максимилиан Волошин. В последних строках стихотворной рецензии, посвященной выходу сборника юной Марины Цветаевой «Вечерний альбом» воскликнул: «Я давно уж не приемлю чуда, но как сладко слышать — чудо есть!» Спасибо тебе, «Черноморец», ты убедил нас, атеистов, в существовании чуда, мы все еще продолжаем верить в него, несмотря ни на что.

Завершу импровизированную оду, сложенную в честь одесских «моряков», словами классика (менее мной ценимого): «Безумству храбрых поем мы песню!»

Похоже, жребий, намереваясь прихлопнуть одесситов одним ударом, рассвирепел и бросил на них «Реал». Тот самый, мадридский, кучу турниров чемпионских выигравший. Лидера нынешнего первенства Испании. Говорить об истинной силе «Реала» и его лидерах, привлекаемых в сборную, нет нужды. Да и места остается маловато. Скажу только — держались ребята молодцом, удивили 75-тысячные трибуны знаменитого «Сантьяго Бернабеу» изрядно.

Пропустив уже на первой минуте удар от Гордильо, через пять минут ответили не менее увесистым хуком Багапова — 1:1. Огромное преимущество трансформировали хозяева в материальное только на 71 й минуте — 1:2. Нокаутирующий удар нанес Вальдано.

Ответный матч — дома. Может, еще номер выкинем, как с «Вердером»? Не на таких напали. В наш прагматичный век и великие склоняют головы перед его величеством Результатом. «Реал» вовсе не собирался демонстрировать одесской публике свое превосходство. Он хладнокровно, со знанием дела гасил несколько хаотичные, азартные наскоки хозяев. А в редких контратаках мог парочку-другую мячей положить. Не понадобилось — 0:0.

Два наших клуба выбыли из турнира: «Зенит» — потупив взор, «Черноморец» — с гордо поднятой головой.

Кубок кубков — самый удачный для нас турнир: три выхода в финал и две победы. Сезон-1985/86 внушал определенные надежды. Состав участников, как обычно, пестрый, разношерстный. Из более или менее авторитетных назовем «Бенфику», освобожденную в первом туре от жеребьевки, и испанский «Атлетико» из Мадрида. Так что даже при большом желании жребий навредить киевскому «Динамо» в 1/16 финала не мог. Крутил-вертел шарики, долго перемешивал, достал один и изрек: «Утрехт». Родом из Голландии. Буквально два слова о нем, большего не заслужил. Страна футбольная, а клуб, строго между нами, завалящий. На завершившемся весной чемпионате пришел к финишу одиннадцатым. Единственное достижение — выигрыш Кубка Голландии, достопримечательность — Вим Рейсберген, вице-чемпион мира 1974 и 1978 годов в составе великой сборной Голландии. Назову и вторую достопримечательность — стадион «Галгенвард», первый безалкогольный в Голландии. Неужели и другие были? Верится в это с трудом, впрочем, как и в первый.

Лобановский, посмотрев на соперника в четвертом туре голландского первенства, сказал то, что и должен был: «И вовсе нам с жеребьевкой, как многие считают, не повезло. Команда молодая, коллективно играет в атаке и обороне, мяч не передерживает, игроки часто бьют по воротам из всех положений». Маловато достоинств для серьезной конкуренции с соперником класса киевского «Динамо». Но футбол — загадка. Одну загадали в Утрехте сами киевляне. Объяснить, как позволили хозяевам перекрыть кислород Евтушенко и Блохину, а агрессивная и много умеющая средняя линия с лучшим «форвардом» среди защитников Анатолием Демьяненко не сумела найти путей к воротам хозяев, наши эксперты не смогли. За две минуты до перерыва динамовцы были наказаны за пассивность (или стремление перед ответной игрой в Киеве сыграть «выездную» ничью).

Все внимание в обороне гости уделяли высоченному (в нашей стране таких не было) нападающему ван Луну, способному и пробить (преимущественно головой), и сбросить мяч партнерам. А откликнулся на навес в штрафную невысокий Крюйс. Не узрев подвоха, Михайлов чуть запоздал с выходом на перехват, когда решился, было поздно, голландец на долю секунды его опередил — 0:1.

В середине второго тайма ван Лун все же выстрелил. Угловой. Их «столб» стоял спиной к воротам и, казалось, не был опасен. А он, цитирую автора отчета Валерия Березовского: «неожиданно для всех необычным кивком головы переправил мяч за спину мимо державшегося за ним защитника и ожидавшего продолжения вратаря в сетку» — 0:2.

Тут же рванул на поле со скамейки Беланов. Активизировалось среднее звено, и минут за семь до конца молниеносная комбинация Беланов — Бессонов — Демьяненко (нет жизни без него) завершилась в голландских сетях — 1:2. Стало чуть легче.

Тон прессы настораживал: «Проиграли в Утрехте в почти равной борьбе, пожалуй, равному на поле и на этот день по подготовленности сопернику», — отчитывался «Футбол-Хоккей» (№ 38). Обидно читать эти строки, о равенстве и речи не могло быть, а счет матча лишь подчеркнул отношение гостей к середняку голландскому, возможно, несколько пренебрежительному. Кто есть кто, увидим через две недели.

Мастер-класс

Если исключить нелепый гол, пропущенный на восьмой минуте от Крюйса, игра шла в одни ворота. Гостевые. Их самоотверженно защищал ван Мун. Ни он, ни его товарищи, почти в полном составе занятые в обороне, не были в состоянии защититься от рассерженных, задетых за живое динамовцев. Они наглядно показали, как следует вскрывать оборону, даже столь насыщенную.

Описывать шесть выходов на одинокого вратаря, попадания в каркас (штангу, перекладину, крестовину) и прочие моменты, называемые в прессе голевыми, не вижу смысла. Наш лидер устроил голландцам мастер-класс (совершенно бескорыстно и денег не взял), в каждом тайме, щадя их самолюбие, забил всего по два мяча (Блохин, Яремчук, Заваров, Евтушенко) — 4:1.

Через несколько дней узнали имя следующего «клиента» — «Университатя». Румынский город Крайова. Сойдет. Трехкратный чемпион дружественной (тогда) нам страны (последний раз в 1981 м), почитаем, в последние годы претендовал на самые высокие места, шесть игроков привлекаются в сборную, самый среди них именитый — ветеран, капитан команды 33 летний Штэфанеску.

Первая игра на выезде, что по еврокубковым понятиям, подтвержденным статистикой, какое ни на есть преимущество. Сценарий — классический, еврокубковый: хозяева владеют преимуществом, территорией, гости, обороняясь, ищут шанс в контригре. Завозился с мячом Заваров, потерял его, и лучший бомбардир румын Быку сделал то, что неплохо у него получалось, — 0:1.

Киевляне и до гола пытались подобрать ключик к замочку хозяев. Подобрали минуты через три после перерыва. Снял грех с души Заваров — 1:1. Аппетит приходит во время еды. Минут через пять упустил шанс Евтушенко, пробил рядом со штангой. Блохин в красивом прыжке пробил головой. В столь же красивом и эффективном броске голкипер Лунг на удар среагировал. Не все успел сказать. Жадный до гола Заваров поспел к мячу первым — 2:1. Румыны растеряны, гости, забыв, где находятся, продолжали давить. И забить должны были, хотя бы в ситуации, когда Евтушенко создал условия Блохину для разговора с Лунгом без свидетелей. Аргументов Олег не нашел.

В перерыве румыны пришли в себя и приступили к осаде киевской крепости по всем канонам военного искусства. Осажденные хладнокровно и со знанием дела защищались, затрачивая минимум энергии, экономили силы. Отстояли бы, не назначь болгарский арбитр Желков пенальти, по мнению наших обозревателей, возникший в его больном воображении. 2:2. Пусть так, для выездного матча тоже неплохо.

Но тут случилось невероятное. Команда Лобановского при таком раскладе спокойно доводила дело до устраивавшего ее исхода. А тут гости повели себя нестандартно. Как оказалось, силы во время осады сберегли немалые, прибавив к ним неуемную жажду гола, волю, настойчивость, устроили румынам в оставшиеся семь минут кошмарную жизнь. Выход на поле реактивного Беланова посеял панику в румынской обороне. Не поддался панике лишь Лунг. Благодаря его мастерству и отсутствию у нас толики везения счет не изменился — 2:2.

В прошлом еврокубковая выездная ничья в первом матче Валерия Васильевича устраивала. В этот раз в небольшом интервью той же украинской спортивной газете Лобановский выразил недовольство: «По тому, как складывалась игра, мы должны были побеждать».

Республиканский стадион в Киеве переполнен. Сто тысяч счастливчиков попали на игру, не сомневаясь в победе, не вымученной, с устраивающей ничьей (0:0 или 1:1), а полновесной, явной, крупной. Долго ждать не пришлось. До истечения четверти часа вопрос был снят. 7 я минута. Рац — 1:0. 11 я. Беланов — 2:0. 13 я. Демьяненко (опять Демьяненко! Ну ты даешь, Толик) — 3:0. Финита ля комедия.

Вам обязательно знать, что происходило в оставшиеся 77 минут? Я с удовольствием описал бы все свидания киевских хлопцев с измученным Лунгом, многочисленные удары в створ и мимо. И много чего еще. Простите — цейтнот. Делаю заключительные ходы.

Мы — в четвертьфинале. Приятно после игры услышать комплименты в свой адрес из уст румынского тренера Мирчи Рэдулеску: «Поверьте, достойный футбол, который показала киевская команда в Крайове, тем более у себя, нам надо дорасти. Могу засвидетельствовать, что вашим игрокам вполне по плечу завоевать Кубок кубков». Вашими бы устами, товарищ Рэдулеску, мед пить. Из большого к вам уважения постараемся.

Вы, конечно, догадываетесь, что разговор о еврокубках продолжится. Не оставим же без внимания «Спартак» и «Днепр». Народ не поймет. А вас прошу не беспокоиться. Два первых барьера и красно-белые, и днепропетровцы преодолели. Как будет с третьим? Время для наших проблемное — конец осени — начало зимы. Обо всем этом уже в следующий раз.