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Салихова призвала руководство «Спартака» дать шанс Слишковичу на посту главного тренера клуба

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила победу красно-белых над «Динамо» (2:0) в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Если Слишкович будет и дальше выпускать состав максимально приближенный к трофейному кубковому, «Спартак» пройдет всех конкурентов. И если руководство не начнет водить хороводы вокруг Слишковича, как это было с Абаскалем, то он останется в полном здравии, и почему бы не дать шанс?» — цитирует Салихову Metaratings.ru.

14 апреля «Спартак» объявила об уходе Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды был назначен Владимир Слишкович.

Красно-белые стали первыми финалистами Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Зарема Салихова
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