Марадону похоронили без сердца из-за опасений, что его выкрадут

Врач Нельсон Кастро сообщил, что бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона был похоронен без сердца.

«Была группа радикальных футбольных фанатов, представлявших клуб «Химнасия Ла-Плата», которая хотела извлечь сердце Диего, — приводит слова Кастро Marca со ссылкой на El Trece. — Этого не должно было случиться. Люди узнали о намерениях фанатов и предварительно извлекли сердце. Одной из причин стала также необходимость его изучения. Оно было очень важно для определения причины смерти Марадоны«.

По словам врача, у легендарного футболиста была зависимость ко всему тому, что его губило.

«У Марадоны было удивительно стойкое тело. Проблема в том, что он никогда не хотел полностью оправиться от всех негативных факторов. Сердце Диего было очень большим и весило полкилограмма. Обычно сердце весит 300 граммов. Пускай он и был футболистом, а у них обычно сердце больше, чем у других, тут дело было в другом. Причина была в сердечной недостаточности», — сказал он.

Напомним, что Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Вскрытие тела показало, что сердце футболиста было в два раза больше нормы.