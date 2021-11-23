Марадону похоронили без сердца из-за опасений, что его выкрадут
Врач Нельсон Кастро сообщил, что бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона был похоронен без сердца.
«Была группа радикальных футбольных фанатов, представлявших клуб «Химнасия Ла-Плата», которая хотела извлечь сердце Диего, — приводит слова Кастро Marca со ссылкой на El Trece. — Этого не должно было случиться. Люди узнали о намерениях фанатов и предварительно извлекли сердце. Одной из причин стала также необходимость его изучения. Оно было очень важно для определения причины смерти Марадоны«.
По словам врача, у легендарного футболиста была зависимость ко всему тому, что его губило.
«У Марадоны было удивительно стойкое тело. Проблема в том, что он никогда не хотел полностью оправиться от всех негативных факторов. Сердце Диего было очень большим и весило полкилограмма. Обычно сердце весит 300 граммов. Пускай он и был футболистом, а у них обычно сердце больше, чем у других, тут дело было в другом. Причина была в сердечной недостаточности», — сказал он.
Напомним, что Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Вскрытие тела показало, что сердце футболиста было в два раза больше нормы.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/international-football/2021/11/22/619bd51a46163f2b428b45a2.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю