Сборная Канады обыграла команду Бразилии и вышла в полуфинал Олимпиады
14:04
Олимпийская сборная Канады обыграла команду Бразилии в 1/4 финала Олимпиады. Исход игры решился в серии пенальти (4:3).
Канадцы вышли в полуфинал турнира.
Олимпийские игры
1/4 финала
Канада — Бразилия — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:3
30 июля. Рифу (Мияги). Стадион «Мияги».
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