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Сборная Канады обыграла команду Бразилии и вышла в полуфинал Олимпиады

14:04
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Олимпийская сборная Канады обыграла команду Бразилии в 1/4 финала Олимпиады. Исход игры решился в серии пенальти (4:3).

Канадцы вышли в полуфинал турнира.

Олимпийские игры

1/4 финала

Канада — Бразилия — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:3

30 июля. Рифу (Мияги). Стадион «Мияги».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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