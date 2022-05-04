Комбаров считает, что в создании альтернативной Лиги чемпионов есть смысл

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное создание альтернативной Лиги чемпионов.

«Если нас все же окончательно исключат, тогда, наверное, есть в этом смысл, чтобы было больше игр. Но здесь надо подходить очень серьезно и ответственно, так как это будет очень серьезный шаг, все нужно будет просчитать и продумать как следует. В то же время сложно ответить, стоит ли РФС рассмотреть переход в Азию в связи с нынешней ситуацией. Тут руководители РФС, руководители нашего футбола должны решать, у них больше информации, и исходя из этого они должны что-то предпринимать», — сказал Комбаров корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Согласно проекту, на первом этапе они должны быть разбиты на четыре группы в результате жеребьевки, причем перед ней команды поделят на корзины в соответствии с местами, занятыми в РПЛ-2021/22.Соревнования могут появиться во внутреннем календаре в сезоне-2022/23 в случае, если в высшем дивизионе останется 16 клубов.