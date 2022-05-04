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Сегодня, 14:23

Комбаров считает, что в создании альтернативной Лиги чемпионов есть смысл

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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное создание альтернативной Лиги чемпионов.

«Если нас все же окончательно исключат, тогда, наверное, есть в этом смысл, чтобы было больше игр. Но здесь надо подходить очень серьезно и ответственно, так как это будет очень серьезный шаг, все нужно будет просчитать и продумать как следует. В то же время сложно ответить, стоит ли РФС рассмотреть переход в Азию в связи с нынешней ситуацией. Тут руководители РФС, руководители нашего футбола должны решать, у них больше информации, и исходя из этого они должны что-то предпринимать», — сказал Комбаров корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Согласно проекту, на первом этапе они должны быть разбиты на четыре группы в результате жеребьевки, причем перед ней команды поделят на корзины в соответствии с местами, занятыми в РПЛ-2021/22.Соревнования могут появиться во внутреннем календаре в сезоне-2022/23 в случае, если в высшем дивизионе останется 16 клубов.

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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
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 1 : 0
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Спартак – ЦСКА
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Зенит – Рубин
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Краснодар

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Спартак

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Арсенал Т

 22 1 4
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