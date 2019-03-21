Великому Роналдинью - 39. Помните его лучшие моменты?

Сегодня, 21 марта, чемпиону мира в составе сборной Бразилии и обладателю Золотого мяча Роналдинью исполнилось 39 лет.

Роналдиньо за свою карьеру выступал за 8 клубов: "Гремиу", "ПСЖ", "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетику Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе".

В составе "Барселоны" бразилец стал двукратным чемпионом Испании (2004/05 и 2005/06) и победителем Лиги чемпионов-2005/06. Будучи игроком каталонского клуба, Роналдинью получил Золотой мяч (2005). В составе "Милана" полузащитник выиграл чемпионат Италии (2010/11).

За сборную Бразилии Роналдинью провел 97 матчей и забил 33 гола. В 1999 году он стал обладателем Кубка Америки, а в 2002 - чемпионом мира.