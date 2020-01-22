В матче Кубка Красноярска игрок сломал нос сопернику. Последнего увезли в больницу

В матче 1/8 финала Кубка Красноярска по любительскому футболу между командами «Красноярский цемент» и «КрасДойч-ЛСИ» на 37 минуте встречи произошла драка между игроками, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Футболист «Красноярского цемента» сломал нос сопернику.

По информации sibnovosti.ru, пострадавший потерял сознание прямо во время матча и был доставлен в 20-ю больницу. У мужчины установили тяжелое сотрясение мозга. Обидчику грозит дисквалификация в 15 игр.

«Трудно сказать, почему он так сделал, — приводит слова главного судьи соревнований Сергея Литвиненко sibnovosti.ru. — Говорят, ничего не предвещало на футбольном поле. Что-то с головой случилось, наверное, и решил устроить самосуд — без всяких предупреждений нанес удар».