«В каждой шведской деревне натуральные поля. Просто шок». Откровения российского легионера

Полузащитник «Браге» Никита Кашаев рассказал о различиях в российском и шведском футболе. Ранее он выступал за «Торпедо» и «Зоркий».

— Доволен, что выбрался из страны и попробовал свои силы в Европе, — сказала Кашаев в интревью YouTube-каналу «Красава». — Каждый российский футболист об этом мечтает. Здесь дети тренируются на натуральных полях. Шикарные условия. Когда мне показывали город, сказали, что есть комплекс из 18 полей. Сначала даже не поверил. Не понимал: «Как так? Маленький город и столько полей».

Здесь комплексы везде. Мы тренируемся на искусственном поле, хоть оно и очень шикарного качества. Здесь в каждой деревне поля натуральные, просто шок. Почему у нас такого нет