«Уфа» и «Арсенал» сыграли вничью в молодежном чемпионате
13:44
«Уфа» и «Арсенал» сыграли вничью в 27-м туре молодежного чемпионата.
Молодежные команды
27-й тур
«Уфа — мол.» (Уфа) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 2:2 (2:1)
Голы: Тузиков, 2 (0:1). Томашев, 12 (1:1). Томашев, 16 (2:1). Конев, 67 (2:2).
23 мая. Уфа. Стадион «Нефтяник».
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