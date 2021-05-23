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«Уфа» и «Арсенал» сыграли вничью в молодежном чемпионате

13:44
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«Уфа» и «Арсенал» сыграли вничью в 27-м туре молодежного чемпионата.

Молодежные команды

27-й тур

«Уфа — мол.» (Уфа) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 2:2 (2:1)

Голы: Тузиков, 2 (0:1). Томашев, 12 (1:1). Томашев, 16 (2:1). Конев, 67 (2:2).

23 мая. Уфа. Стадион «Нефтяник».

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