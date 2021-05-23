«Ротор» выиграл у академии Коноплева в молодежном первенстве
15:23
«Ротор» одержал победу над командой академии имени Коноплева в матче 27-го тура молодежного первенства со счетом 6:3.
Молодежные команды
27-й тур
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Ротор — мол.» (Волгоград) — 3:6 (1:2)
Голы: Вершков, 5 (0:1). Оруджов, 23 (1:1). Госинкеев, 30 (1:2). Михайлов, 56 (1:3). Щербин, 62 — с пенальти (1:4). Донцов, 78 (1:5). Бирюков, 86 (1:6). Тащян, 89 — с пенальти (2:6). Александров, 90+2 (3:6).
23 мая. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».
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