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Сегодня, 15:33

УЕФА отменил матчи в Израиле до дальнейшего уведомления

Виктория Кравченко
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УЕФА отменил матчи на территории Израиля до дальнейшего уведомления, сообщили в пресс-службе союза.

«После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров под эгидой организации не будут проводиться на территории страны до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.

Баптистская больница Аль-Ахли в секторе Газа во вторник, 17 октября, подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. МИД Палестины заявило, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что больницу поразила ракета, которую запустила палестинская группировка «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России).

Спорт в Израиле и Палестине отменяется: реакция на конфликт на Ближнем Востоке

Источник: https://www.uefa.com/insideuefa/
УЕФА
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
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