Тотти, Кандела и Алдаир сыграли в футбол в Хамовниках

В «Центре дворового футбола имени Гавриила Качалина» сегодня сыграли экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин и бывшие футболисты «Ромы» Франческо Тотти, Венсан Кандела и Алдаир. Жительница Хамовников Екатерина Берсенева прокомментировала данное событие.

— Незабываемый подарок преподнес юным футболистам нашего района житель Хамовников — бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, — написала Берсенева в своем Instagram. — Сегодня вместе с ребятами на поле стадиона имени Гавриила Качалина вышли: Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии, легенда «Ромы» — Франческо Тотти, чемпион мира-1998 в составе сборной Франции — Венсан Кандела и чемпион мира-1994 в составе сборной Бразилии — Алдаир.

Это был очень необычный и при этом очень зрелищный матч. Для будущих звезд футбола ( мы верим в наших ребят!) такая встреча — впечатления на всю жизнь. Автографы, фото на память — гостей не хотели отпускать с площадки. В интервью журналистам Франческо Тотти сказал, что у него трое детей, и от общения с нашими юными футболистами он получил большой заряд положительных эмоций.

А вот играть на одном поле оказалось для звезды не просто. «Мне уже не 10 лет, у меня нет столько энергии!» — признался Тотти. «Центр дворового футбола имени Гавриила Качалина» прошел серьезную реконструкцию этим летом, это современный стадион, уникальная площадка для Москвы, куда мы с гордостью будем приглашать гостей мирового уровня.