«Тамбов» — «Краснодар»: Вандерсон открыл счет на 2-й минуте
17 августа 2019, 16:34
«Краснодар» открыл счет в матче 6-го тура чемпионата России против «Тамбова».
Полузащитник краснодарцев Вандерсон прошел пол поля с мячом и пробил мимо вратаря томбовцев в угол ворот.
? Вандерсон отправляет мяч в ворота хозяев спустя полторы минуты после начала встречи.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 17, 2019
? Смотрите #ТамбовКраснодар прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
? Матч! Клуб
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/onBDnJVo3v