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«Тамбов» — «Краснодар»: Вандерсон открыл счет на 2-й минуте

17 августа 2019, 16:34
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«Краснодар» открыл счет в матче 6-го тура чемпионата России против «Тамбова».

Полузащитник краснодарцев Вандерсон прошел пол поля с мячом и пробил мимо вратаря томбовцев в угол ворот.

Тамбов — Краснодар

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