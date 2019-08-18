Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол

Шунин заряжает на фанатском секторе «Динамо». Видео

19:20
Теги:

Капитан «Динамо» вратарь Антон Шунин посетил матч 6-го тура чемпионата России против «Локомотива». Он находится на фанатской трибуне бело-голубых.

32-летний россиянин получил травму в начале встречи 5-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2) и был заменен на 13-й минуте встречи. Обследование выявило у Шунина повреждение задней поверхности бедра.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир