Сергей Матвеев объяснил появление Игнатьева в основе

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев объяснил, почему в стартовый состав команды на матч 5-го тура чемпионата России против "Рубина" был включен нападающий Иван Игнатьев.

– Никакой ротации. Мы говорили, что у Ивана перед матчем с "Порту" было растяжение, – рассказал Матвеев в эфире телеканал "Матч". – Так что не стали рисковать его здоровьем. Поэтому на поле появился Маркус Берг, на которого мы рассчитываем.

Хотели, чтобы Берг вышел еще в матче с "Зенитом". Подозревали, что Ари может не вытянуть встречу в одиночку.