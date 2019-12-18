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РФС подписал партнерское соглашение с компанией «ТАИФ»

19:37

Тимур Шигабутдинов, советник генерального директора компании «ТАИФ», рассказал о подписании соглашения с РФС. Он отметил, что акцент будет ставиться на развитии детско-юношеского футбола.

— Всю свою историю группа компаний «ТАИФ» оказывала поддержку различным видам спорта, а сегодня хотели бы объединить наши усилия и объявить о создании долгосрочного партнерства. — сказал Шигабутдинов. — Соглашение «ТАИФ» и РФС предусматривает совместные действия по развитию российского футбола. В первую очередь, акцент будет ставиться на развитие детско-юношеского спорта. (Иван Торопцев)

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