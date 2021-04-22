РФС заключил соглашение о развитии футбола в Ингушетии

Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта РФ, Правительство Республики Ингушетия и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

Подробностями заключенного соглашения поделился президент РФС Александр Дюков.

«В Ингушетии мы делаем акцент на развитии системы подготовки резерва и повышении доступности футбола для девушек. К 2024 году одной из ведущих спортивных школ региона будет присвоен статус «Региональный центр РФС», а еще трем – статус «Детский футбольный центр». Новый статус позволит школам рассчитывать на финансовую и методическую помощь РФС. И в каждой из них будут организованы группы подготовки девочек.

В республике планируется запуск Школьной и Студенческой футбольных лиг, которые вместе с любительскими турнирами станут частью региональной экосистемы футбола. Вместе с партнерами по соглашению мы обучим новых квалифицированных тренеров и судей, в том числе первых для региона арбитров всероссийской категории. Уверен, что реализация мероприятий соглашения будет способствовать дальнейшему приобщению жителей Ингушетии к здоровому образу жизни и выявлению перспективных спортсменов для профессиональных клубов и сборных России», - сказал Дюков.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в республике, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.