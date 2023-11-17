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Президент РФС Александр Дюков встретился с послом Индонезии

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезии в России Хосе Таваресом.

Как информирует пресс-служба РФС, результатом диалога стало подтверждение намерения о сотрудничестве в области футбола между двумя странами.

Дюков рассказал о ключевых проектах развития футбола РФС, таких как Юношеская футбольная лига и «Футбол в школе». Опыт Российского футбольного союза в реализации программ подготовки спортивного резерва, развитии взрослого, студенческого и детского массового футбола, адаптивного футбола, обучении тренеров и специалистов может быть использован индонезийскими коллегами. Также обсуждалась возможность проведения товарищеских матчей между командами России и Индонезии разных возрастов.

Источник: https://rfs.ru/news/219431
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