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Московский «Маккаби» почтил память Логофета

21:10
Товарищеский матч, посвященный памяти Геннадия Логофета.
Товарищеский матч, посвященный памяти Геннадия Логофета.

5 декабря исполнилось десять лет со дня смерти Геннадия Логофета — легендарного защитника «Спартака» и сборной СССР 60-70-х, двукратного чемпиона Советского Союза (1962, 1969), трехкратного обладателя Кубка страны (1963, 1965, 1971) в составе красно-белых.

Логофет был первым тренером ФК «Маккаби» (Москва), в 2005 году он привел команду к победе в столичной межнациональной футбольной лиге. В минувшее воскресенье бывшие и действующие члены клуба провели товарищеский матч, посвященный памяти Геннадия Олеговича. В игре приняли участие известные в прошлом футболисты нашей национальной команды Юрий Гаврилов и Сергей Игнашевич, сын и внук Логофета, встречу посетила и вдова выдающегося игрока — Надежда Михайловна.

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