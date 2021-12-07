Названа символическая сборная мира 2021 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную мира 2021 года по своей версии.

В число лучших футболистов планеты вошли вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, защитники Альфонсо Дэвис из «Бавария», Рубен Диаш из «Манчестер Сити», Леонардо Боннуччи из «Ювентус», Ашраф Хакими из «ПСЖ», полузащитники Кевин Де Брейне из «Манчестер Сити», Жоржиньо из «Челси», а также нападающие Килиан Мбаппе из «ПСЖ», Роберт Левандовски из «Баварии», Лионель Месси из «ПСЖ», а также Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

IFFHS выбрала для символической сборной тактическую схему «4-3-3».