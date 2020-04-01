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Малафеев показал, чем он занимается с супругой на пятый день карантина

13:25
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев опубликовал в своем Instagram видео, в котором показывает, чем занимается со своей супругой Екатериной в период карантина из-за пандемии коронавируса.

— Шел пятый день карантина, — подписал публикацию Малафеев.

С 28 марта по 5 апреля в стране объявлен карантин из-за пандемии коронавируса, в период которого граждане должны должны соблюдать режим самоизоляции.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190.

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