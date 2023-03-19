Ари: «Для меня женщины в футболе ничем не отличаются от мужчин»

Бывший нападающий «Спартака» Ари ответил на вопрос, могут ли женщины занимать важные должности в футболе.

«Для меня женщины в футболе ничем не отличаются от мужчин. Если человек хорошо разбирается в футболе, знает свое дело, интересуется им, стремится развиваться, почему нет? Это отлично! Нужно поддерживать эту инициативу. Я видел много примеров работы женщин на руководящих постах в футболе. Они отлично справляются со своими обязанностями. Не вижу никаких проблем в этом. Самое важное — любовь к футболу. Я бы хотел, чтобы моя жена стала президентом моей команды. Например, Гильерме всегда говорил, что Смородская — авторитет. Она очень сильная женщина», — приводит Sport24 слова Ари.

Ольга Смородская занимала должность президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год.