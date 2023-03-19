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19 марта, 15:52

Ари: «Для меня женщины в футболе ничем не отличаются от мужчин»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Ари ответил на вопрос, могут ли женщины занимать важные должности в футболе.

«Для меня женщины в футболе ничем не отличаются от мужчин. Если человек хорошо разбирается в футболе, знает свое дело, интересуется им, стремится развиваться, почему нет? Это отлично! Нужно поддерживать эту инициативу. Я видел много примеров работы женщин на руководящих постах в футболе. Они отлично справляются со своими обязанностями. Не вижу никаких проблем в этом. Самое важное — любовь к футболу. Я бы хотел, чтобы моя жена стала президентом моей команды. Например, Гильерме всегда говорил, что Смородская — авторитет. Она очень сильная женщина», — приводит Sport24 слова Ари.

Ольга Смородская занимала должность президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-19-ari-dlya-menya-zhenshchiny-v-futbole-nichem-ne-otlichayutsya-ot-muzhchin-samoye-vazhnoye-lyubov-k-futbolu
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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Оренбург – Спартак
 2 : 0
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Урал – Динамо
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18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
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19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
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