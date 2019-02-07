Гражданина Великобритании арестовали в ОАЭ за то, что он носил майку сборной Катара

Али Эсса Ахмед, гражданин Судана и Великобритании, был арестован в ОАЭ за то, что носил футболку сборной Катара и публично насмехался над местной национальной командой, сообщает пресс-служба посольства ОАЭ.

- В январе мистер Али Эсса Ахмед, являющийся гражданином Судана и Великобритании, оказался в полицейском участке после того, как, по его словам, он был побит футбольными болельщиками за то, что насмехался над сборной ОАЭ и местной лигой, - говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства. - После этого полиция отправила его в больницу. Врачи констатировали, что Ахмед нанес все повреждения сам себе. 24 января он был арестован. Теперь его дело передано в суд ОАЭ.