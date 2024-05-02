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Сегодня, 18:10

«Ростов» — «Балтика»: стартовые составы на матч Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ростов» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Ростов»: Медведев, Мелехин, Терентьев, Чернов, Лангович, Байрамян, Уткин, Колтаков, Комаров, Азнауров, Комличенко.

Запасные: Цулая, Соловьев, Сако, Эльаскалани, Вахания, Осипенко, Глебов, Шанталий, Столбов, Щетинин, Роналдо, Голенков.

«Балтика»: Латышонок, Осипов, Кузьмин, Капленко, Ковалев, Андраде, Энрикес, Рыбчинский, Радмановац, Аванесян, Лисакович.

Запасные: Коновалов, Бориско, Жиров, Маляров, Фернандес, Луна, Пряхин, Остойич, Алекс, Козлов, Лазарев.

Матч на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Полуфинал Пути регионов. Этап 2
02 мая, 19:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Балтика

Кубок России
ФК Балтика
ФК Ростов
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