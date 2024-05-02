Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:19

ЦСКА — «Зенит»: Чалов и Сергеев в старте, Клаудиньо и Файзуллаев — в запасе

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Чалов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы перед первым матчем финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Келлвен, Лукин, Глебов, Кисляк, Айссауи, Риванди, Давила, Файзуллаев, Мусаев.

«Зенит»: Адамов, Алип, Родригао, Барриос, Вендел, Ахметов, Васильев, Артур, Педро, Мантуан, Сергеев.

Запасные: Васютин, Кержаков, Эракович, Нино, Бардачев, Сантос, Коваленко, Ерохин, Клаудиньо, Изидор, Мостовой, Кассьерра.

Игра пройдет сегодня, 2 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19.15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

FONBET Кубок России. Финал Пути РПЛ
02 мая, 19:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
4
6
Читайте также
Алькараса обвинили в организации договорных матчей
Бегунью Анжелину Надай Лохалит отстранили за положительную допинг-пробу
Макрон вновь не исключил возможность отправки войск на Украину
Дадонов хоронит чемпионов и минус 12 русских в плей-офф. Что произошло в Кубке Стэнли 2 мая
Умер чемпион по кулачному бою Александр Коломыцев
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
ЦСКА — «Зенит»: началась трансляция матча Кубка России
«Ростов» — «Балтика»: кто станет соперником «Спартака»? Онлайн-трансляция матча Кубка
ЦСКА — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка
«Ростов» — «Балтика»: стартовые составы на матч Кубка России
«Ростов» — «Балтика»: смотреть трансляцию матча Кубка России
Романцев — о «Спартаке»: «Победа над «Динамо» вселила веру в яркую концовку сезона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Балтика»: смотреть трансляцию матча Кубка России

Булыкин: «При Слишковиче «Спартак» преобразился, команда поборется за Кубок России»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости