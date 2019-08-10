Гол Феликса принес "Атлетико" победу в матче с "Ювентусом"

"Атлетико" одолело "Ювентус" в матче Международного кубка чемпионов со счетом 2:1.

Победу мадридскому клубу принес точный удар нападающего Жоау Феликса. Счет в матче открыл его партнер по команде Тома Лемар. У туринцев гол на счету Сами Хедиры.

Товарищеский матч. Клубы

Международный кубок чемпионов

"Атлетико" – "Ювентус" – 2:1 (2:1)

Голы: Лемар, 24 (1:0). Хедира, 29 (1:1). Жоау Феликс, 33 (2:1).

"Атлетико": Облак, Триппьер (Корреа, 56), Савич (Эррера, 57), Хименес (Эрмосо, 56), Лоди (Санчес, 66), Льоренте (Партей, 46), Коке (Фелипе, 57), Сауль (Рикельме, 66), Мората (Диегу Коста, 56. Шапонич, 90+1), Жоау Феликс (Ариас, 56), Лемар (Витоло, 67).

"Ювентус": Щенсны (Буффон, 59), Де Шильо (Мерих Демирал, 71), Кьеллини (Бонуччи, 46), Сандру (Куадрадо, 59), де Лигт (Данилу, 71), Хедира (Матюиди, 60), Пьянич (Бентанкур, 60), Рабьо (Эмре Джан, 71), Дуглас Коста (Бернардески, 60), Игуаин (Дибала, 60), Криштиану Роналду (Манджукич, 71).

Предупреждения: Витоло, 69. Коке, 83.

10 августа. Стокгольм. Стадион "Френдс Арена".