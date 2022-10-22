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Сегодня, 08:48

ФИФА анонсировала изменения в работе трансферного рынка

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Президент ФИФА Джанни Инфантино по итогам заседание совета организации анонсировал изменения в работу трансферного рынка.

В частности, перемены начнутся с выплат организациями, которые воспитывают игроков. Также ФИФА займется организацией прозрачности платежей между клубами.

«Были утверждены правила информационного центра ФИФА. Мы решили создать его пару лет назад в качестве части реформы системы трансферного рынка. Через центр будут проходить все платежи, связанные с трансферами. Мы начнем с компенсации клубам, которые занимаются воспитанием игроков. Такие клубы есть по всему миру, и они делают чрезвычайно важную работу

Мы решили сделать систему автоматизированной — каждый трансфер профессионального игрока, в стоимость которого включены компенсация за тренировки и солидарные выплаты, будут автоматически направляться клубам с помощью информационного центра ФИФА. Это изменит жизнь маленьких клубов», — цитирует Инфантино ТАСС.

Новые положение вступят в силу с 16 ноября 2022 года. Отмечается, что тренировочный клубы будут получать около 400 миллионов долларов, что в 5 раз больше в сравнении с текущим заработком.

Источник: https://tass.ru/sport/16126437
Футбол
Джанни Инфантино
ФИФА
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